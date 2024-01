Após chuva, rio Uriboca transborda e alaga a BR-316 entre Ananindeua e Marituba

A chuva que caiu no começo da tarde desta quarta-feira, 03, por volta das 14h, fez subir o nível do rio Uriboca, que transbordou e invadiu um trecho da rodovia BR-316, entre os municípios de Ananindeua e Marituba.

Em vídeos que começaram a circular pelas redes sociais, pessoas que trafegavam na rodovia durante a chuva flagraram as águas, que cobriram a pista. Uma das gravações é feita de dentro de um ônibus, permitindo observar o trânsito lento à frente, com vários veículos particulares - automóveis e motocicletas - enfrentando o alagamento. Em outra filmagem, alguém registra a rodovia da calçada, e é possível observar o volume de água que avançou sobre a BR-316.

Não é raro o transbordamento do rio Uriboca. Em outros momentos, o mesmo fenômeno causou um extenso congestionamento no trânsito da rodovia, com reflexos até sobre avenidas que dão acesso à BR-316, como a Almirante Barroso, em Belém, Independência e Mário Covas, em Ananindeua.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano (NGTM), do Governo do Estado, para solicitar um posicionamento a respeito do alagamento. Em retorno, o NGTM disse que o trecho da BR-316 receberá as obras de reestruturação e drenagem para solucionar os alagamentos, mas não especificou a data. Além disso, a nota acrescenta que, preventivamente, são realizadas limpezas das galerias ao longo da rodovia.