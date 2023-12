Alagamentos geram transtornos durante dia chuvoso, em Belém

Vários moradores de Belém enfrentaram transtornos para se locomover pela cidade nesta quinta-feira (21), após a forte chuva que caiu na capital paraense. Em diversos bairros, ruas ficaram alagadas, canais transbordaram e casas ficaram cheias de água.

No bairro da Cremação, um dos mais afetados pelas enchentes em períodos chuvosos, moradores relataram sofrer com os alagamentos constantes. Luzinaldo Mendes, de 68 anos, tem um ponto onde vende açaí na Rua dos Pariquis, esquina com a Travessa Quintino Bocaiúva. Ele conta que em muitos dias tem prejuízos, pois os clientes não saem de casa devido às enchentes no local.

“É difícil trabalhar aqui, freguês não passa. Nem dá para limpar e a água trás o lixo. Os bueiros estão todos entupidos. Geralmente quando chove, enche aqui dentro mais ou menos um palmo. Eu trabalho pra cá 28 anos e continua a mesma coisa. Sempre foi assim. Quando dá uma chuvinha, ela vem lá em São Brás e aqui já tá cheio. Tem gente que já adoeceu de doença de rato”, lamenta o comerciante.

Na Fernando guilhon, esquina com a Generalíssimo Deodoro, a vendedora Kelly Ribeiro relata que a água da enchente invade a casa onde ela mora. “A água bate no meio da parede. Tanto é que meu painel está até destruído. Para ajeitar a rua, essa tabulação velha tem que ser trocada. A Prefeitura acha que quando abrir aqui a rua, isso aqui vai parar. Mas se eles não abrirem esse asfalto e trocar essas tubulações que estão todas entupidas, nem abrindo rua vai adiantar. Sempre enche. Agora que tá razoável, mas já vi gente caindo, caminhão quando passa devagar aqui nesse alagamento, o pessoal saqueia”, diz.

Outra via que também estava alagada era a 14 de março, esquina com a caripunas. Carlos Alberto Queiroz Correia, de 58 anos, que trabalha fazendo entregas, diz que a população do local é prejudicada devido à enchente. “Sofremos muito com essa água. Muita enchente e rato. Só a gente pisar numa água dessa aqui, a gente pode se prejudicar. Isso aí eu acho isso aí uma falta de consideração pelos moradores daqui e com a gente que trafega. Eu trafego por aqui há muitos anos e sempre foi assim. Isso aí é um desrespeito com a comunidade. Ainda vem muita chuva aí, imagine como vai ser”, lamenta.

Prejuízos

Na Avenida Marechal Hermes, no bairro da Campina, Renata Mota, de 45 anos, conta que teve muita dificuldade ao fazer as compras de fim de ano devido ao alagamento da via. “Hoje foram só pra comprar os presentes, os últimos presentinhos. Isso tá horrível. Desci do ônibus. Fui com bastante cuidado pra não me molhar, pois os carros passam com muita velocidade e jogam água na gente. Me deparei com esse alagamento aqui e quase não dá para andar por essa parte”, explicou Renata.