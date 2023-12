A empreendedora Márcia Cruz denuncia constantes alagamentos no conjunto Vale Verde, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. De acordo com ela, as casas que ficam à beira do córrego não deixam a água da chuva escoar, gerando alagamentos que geram prejuízos para as famílias. A prefeitura indenizou os donos de casas, que, mesmo assim, voltaram para o local ou venderam os terrenos.

Segundo a denunciante, a rua G, uma das vias do conjunto, não recebe manutenção há mais de um ano. A população local diz que já perderam eletrodomésticos e que há riscos de obterem doenças por conta dos alagamentos. A comunidade também diz que a prefeitura prometeu que iria realizar obras de macrodrenagem, mas nada foi feito.

Márcia está preocupada com a chegada do período de chuvas e acredita que os alagamentos serão constantes na região. "A água não consegue escoar. Com vinte minutos de chuva, a água toma conta das nossas casas. Foram feitas indenizações das casas daqui dessa área e até agora não tomaram a solução sobre a água que vem de outros locais", diz.

"A gente precisa que alguém venha tomar uma solução pela gente, porque a gente já perdeu várias coisas, como móveis ou eletrônicos, e agora estamos perdendo tudo outra vez. Está chegando a época de chuva e eu não sei o que vai acontecer com a gente", desabafa Márcia.

De acordo com Márcia, havia várias casas nessa localidade, mas após a indenização, as moradias foram retiradas. O problema é que alguns moradores estão reconstruindo suas casas no local, o que impede o escoamento de água oriunda da chuva, causando dificuldades para o

sistema de fluxo das águas que vão para o esgoto.

"Está ficando pior. A gente queria pedir alguma providência, pelo menos a limpeza do canal para que essa água seja drenada para o canal, que passa aqui atrás das nossas residências. Isso é muito chato, porque ocorre toda a tarde e qualquer vinte minutos de chuva, a rua fica cheia. A água já chegou a atingir dois metros em nossas casas. Precisamos de ajuda", reclama Márcia.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno do órgão.

