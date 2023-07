Comunidade da passagem Napoleão Laureano, no Guamá, reclama de alagamentos crônicos

Na passagem Napoleão Laureano, entre a travessa Barão de Mamoré e passagem Guerra Passos, no bairro do Guamá, em Belém, a população reclama dos constantes alagamentos da via. O problema, segundo os moradores, é resultado da falta de manutenção, que estaria em falta há mais de dois anos. A comunidade também reclama dos vários trechos com poças de água que não secam devido aos bueiros entupidos.

O morador Luis Cordeiro conta que há vários trechos com poças de água (Divulgação / Você Repórter)

"Mesmo com o sol, as poças de água não secam. Sempre está assim, pois as valas estão todas entupidas. É só cair uma chuva que isso aqui (a via) fica alagada. A água sobe até às calçadas. Às vezes, os carros não passam e precisam dar meia volta devido ao 'rio' que se forma na rua", disse o diarista Luis Cordeiro.

Luis também contou à reportagem que a água presente nas vias já causou prejuízos na saúde de alguns moradores. "A água traz doenças, atrai ratos e já apareceu até cobras. Aqui é só tubulação entupida, mas eles (Sesan) só querem trocar a tubulação. Não tem como. Precisa ser feita uma manutenção completa aqui", acrescentou.

Por conta dos vários buracos, condutores precisam reduzir a velocidade quando passam pela rua, para evitar danos ou prejuízos em seus veículos. E trata-se de uma via com alto tráfego de carros e motos. Por conta disso, os buracos estão cedendo a cada dia, já que também ocorre a passagem de caminhões com carga pesadas.

A moradora Joana Fernandes conta que elevou o nível da calçada por causa dos alagamentos. Porém, mesmo após o aumento do pavimento, ela conta que as águas transbordam e atingem as casas. "Já vieram outras reportagens aqui para mostrar o problema, mas não fizeram nada até agora. Já tem mais de dois anos que acontecem essas enchentes por aqui. Eu já fui na prefeitura, mas ninguém quer resolver esse problema", desabafou.

Ela conta que já aconteceram vários acidentes na via por conta dos trechos esburacados. "É motoqueiro caindo, já teve senhora que quebrou o pé e a mão. Na semana passada, um motociclista caiu nesse buraco e bateu com a cabeça na calçada", disse Joana.

Um bueiro localizado no meio da via estaria cedendo e os moradores temem que ocorra aparição de uma cratera no local. "Isso aqui é um problema para todos os moradores da rua. Até hoje, estamos há dois anos nessa agonia", desabafou Ronaldo Paulo, outro morador da passagem.

Na sexta-feira (14), a reportagem solicitou nota para a Secretaria de Saneamento de Belém (Sesan) sobre o assunto. Até a manhã desta segunda-feira (17), não houve retorno.

