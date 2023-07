Alagamentos prejudicam tráfego na rua Napoleão Laureano, no Guamá

Na rua Napoleão Laureano, entre a travessa Barão de Mamoré e passagem Guerra Passos, no bairro do Guamá, os moradores reclamam dos constantes alagamentos que ocorrem na área há mais de um ano. Segundo eles, o asfalto local estaria se desfazendo e, com isso, surgiu um grande buraco na via.

"Sempre que chove, e não precisa ser uma chuva forte, a rua alaga. A rua recebeu manutenção, mas nada se resolve. É uma via de acesso para quando a avenida Conselheiro Furtado enche e alguns carros, até mesmo ônibus, passam por ela", explicou um morador que pediu para não ter o nome divulgado.

VEJA MAIS:

Por conta do problema, os moradores fizeram coletas para limpeza dos bueiros da via, mas a manutenção paga por eles não resultou no fim dos alagamentos. Condutores já tiveram danos em seus veículos por conta das enchentes e pedestres precisam encarar os alagamentos para trafegar na área.

"Eu moro aqui há 29 anos e, mesmo antes do asfalto, isso sempre ocorreu. Me sinto indignado, pois já tive que carregar pessoas com deficiência para ajudar a passar. É preciso ser aplicado um projeto para eliminar o alagamento e resolver o problema. É muito triste ter que enfrentar essa água e obter riscos de pegar doenças", desabafou o denunciante.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) diz que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como a rua Napoleão Laureano, no bairro do Guamá. "A Secretaria também informa que vai verificar a situação no local citado, e tomar as medidas cabíveis", comunicou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)