Agente de portaria Eduardo Rodrigues reclama de alagamentos na travessa Bom Jardim

Moradores da travessa Bom Jardim, entre a avenida Fernando Guilhon e a rua São Miguel, no bairro do Jurunas, em Belém, reclamam sobre os constantes alagamentos na via. Conforme os moradores, toda vez que chove, o local fica com vários pontos de acúmulo de água. Segundo o agente de portaria Eduardo Rodrigues, de 46 anos, a via até chegou a receber serviços de pavimentação, mas a melhoria na drenagem não aconteceu.

A via é estreita e apresenta falhas na pavimentação, que se tornam focos de alagamentos. Eduardo conta que o problema existe há vários anos e que nada é feito para erradicar as falhas da pista. "Em épocas de chuva, a água entra para as casas dos moradores e a via fica imprópria para acesso", diz.

Agente de portaria Eduardo Rodrigues reclama da falta de solução para o problema (Imagem: Reprodução | Bruno Macedo)

"Vale salientar que a travessa Bom Jardim dá acesso à UPA [Unidade de Pronto Atendimento] e também que é a rua principal que faz entrada para as feiras que ficam na avenida Fernando Guilhon. Essa via é a mais movimentada, e que dá acesso a todas as ruas do bairro do Jurunas, mas apresenta esses problemas há mais de 15 anos", relata Eduardo.

O denunciante diz que os alagamentos ocorrem por conta das falhas no sistema de escoamento. Segundo relatos, funcionários da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) já conversaram com os moradores a respeito dos problemas da via. Os profissionais teriam dito que a tubulação local está quebrada e que é pequena para o porte da rua, sendo necessário sua troca e manutenção

"Estamos pedindo há muito tempo que a Prefeitura de Belém tome alguma providência. Nós tentamos contato com órgãos competentes pelas redes sociais, mas até o momento não tivemos nenhum retorno. Agora, com a chegada do inverno, a tendência é piorar", diz Eduardo.

O agente de portaria acrescenta que os moradores são os principais prejudicados com a situação da via. Ele diz que há cadeirantes que encontram dificuldades para realizar o deslocamento diário. "Os idosos também sofrem. Tenho uma tia que já sofreu acidentes por conta das falhas da rua. Nosso direito de ir e vir já foi destruído", reclama. Os buracos também já causaram acidentes de ciclistas e motociclistas.

Falhas de drenagem e pavimentação na travessa Bom Jardim, no Jurunas, são crônicas (Imagem: Reprodução | Bruno Macedo)

“É necessário que seja feita a troca da tubulação. Nós não estamos sendo ouvidos pelo poder público e ainda corremos o risco de receber um serviço mal feito", se queixa Eduardo.

A reportagem do Você Repórter já foi três vezes ao local devido às constantes reclamações sobre a falta de saneamento e manutenção da área, mas ainda não houve solução para o problema. Os moradores pedem serviços de drenagem e também avaliação técnica para o esgoto local.

Em nota enviada na última segunda-feira (11), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a travessa Bom Jardim faz parte de um grupo de vias que necessitam de obras de pavimentação e saneamento básico.

"A Prefeitura de Belém tem trabalhado na busca de recursos para realizá-las. A Sesan também informa que há um projeto de drenagem profunda e correção de greide da travessa Bom Jardim entre rua São Miguel e rua dos Timbiras, que abrange a avenida Fernando Guilhon", diz o comunicado.