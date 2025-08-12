Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Estádio Baenão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto
O Estádio Banpará Baenão ou Estádio Evandro Almeida é um dos lugares mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro do Marco, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer, entretenimento esportivo e cultura local. No local, é possível encontrar jogos de futebol, atividades culturais, eventos esportivos e a sede do Clube do Remo, um dos times mais tradicionais da região Norte do Brasil.
Onde fica o Estádio Baenão?
O Estádio Banpará Baenão está situado na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.
O que tem por lá?
Entre os principais atrativos do local estão as partidas do Clube do Remo, visitas guiadas, eventos culturais e a interação com a torcida apaixonada do Leão Azul. É um espaço bastante visitado por torcedores, famílias, turistas e amantes do futebol, principalmente aos fins de semana e dias de jogos.
Como chegar de ônibus ao Estádio Baenão
Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Estádio Baenão. Abaixo, listamos algumas das principais:
- [227] Sacramenta - Humaitá
- [228] Sacramenta - São Brás (Paraíso Dos Pássaros)
- [230] Pedreira - Felipe Patroni
- [306] UFPA - Pedreira
- [548] Marambaia - Ver-O-Peso
- [631] Marex - Ver-O-Peso
- [632] Marex - Felipe Patroni
- [638] Pratinha - Pres. Vargas
- [663] Benguí - Felipe Patroni
- [665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas
- [667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso
- [755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II
- [758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)
- [767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)
- [768] Satélite - UFPA
- [783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém
- [861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)
- [862] Tapanã - Felipe Patroni
- [866] Tapanã - Ver-O-Peso
- [872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)
Paradas de ônibus perto do Estádio Baenão em Belém
- Almirante Com Curuzú | Hdi Seguros, 2 min a pé
- Antônio Baena, 2 min a pé
- Sudam | Antônio Baena Com Almirante, 3 min a pé
- Almirante Com Antônio Baena | Monte Líbano, 4 min a pé
- Av. Ceará | Terminal Rodoviário, 8 min a pé
- Ceará Com Guerra Passos, 8 min a pé
É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.
Dica extra
Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)
