Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém

O Estádio Banpará Baenão ou Estádio Evandro Almeida é um dos lugares mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro do Marco, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer, entretenimento esportivo e cultura local. No local, é possível encontrar jogos de futebol, atividades culturais, eventos esportivos e a sede do Clube do Remo, um dos times mais tradicionais da região Norte do Brasil.

Onde fica o Estádio Baenão?

O Estádio Banpará Baenão está situado na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão as partidas do Clube do Remo, visitas guiadas, eventos culturais e a interação com a torcida apaixonada do Leão Azul. É um espaço bastante visitado por torcedores, famílias, turistas e amantes do futebol, principalmente aos fins de semana e dias de jogos.

Como chegar de ônibus ao Estádio Baenão

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Estádio Baenão. Abaixo, listamos algumas das principais:

[227] Sacramenta - Humaitá

[228] Sacramenta - São Brás (Paraíso Dos Pássaros)

[230] Pedreira - Felipe Patroni

[306] UFPA - Pedreira

[548] Marambaia - Ver-O-Peso

[631] Marex - Ver-O-Peso

[632] Marex - Felipe Patroni

[638] Pratinha - Pres. Vargas

[663] Benguí - Felipe Patroni

[665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

[667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso

[755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

[768] Satélite - UFPA

[783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém

[861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)

[862] Tapanã - Felipe Patroni

[866] Tapanã - Ver-O-Peso

[872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)

Paradas de ônibus perto do Estádio Baenão em Belém

Almirante Com Curuzú | Hdi Seguros, 2 min a pé

Antônio Baena, 2 min a pé

Sudam | Antônio Baena Com Almirante, 3 min a pé

Almirante Com Antônio Baena | Monte Líbano, 4 min a pé

Av. Ceará | Terminal Rodoviário, 8 min a pé

Ceará Com Guerra Passos, 8 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)