Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Belém chevron right

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Baenão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

Riulen Ropan
fonte

Estádio Banpará Baenão (Foto: Luis Carlos/Ascom Remo)

O Estádio Banpará Baenão ou Estádio Evandro Almeida é um dos lugares mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro do Marco, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer, entretenimento esportivo e cultura local. No local, é possível encontrar jogos de futebol, atividades culturais, eventos esportivos e a sede do Clube do Remo, um dos times mais tradicionais da região Norte do Brasil.

Onde fica o Estádio Baenão?

O Estádio Banpará Baenão está situado na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

O que tem por lá?

 Entre os principais atrativos do local estão as partidas do Clube do Remo, visitas guiadas, eventos culturais e a interação com a torcida apaixonada do Leão Azul. É um espaço bastante visitado por torcedores, famílias, turistas e amantes do futebol, principalmente aos fins de semana e dias de jogos.

VEJA MAIS 

image Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Mangueirão em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Mangueirão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

image Saiba como chegar de ônibus ao Parque Porto Futuro em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Parque Porto Futuro, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

image Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Museu do Círio, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

Como chegar de ônibus ao Estádio Baenão

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Estádio Baenão. Abaixo, listamos algumas das principais:

  • [227] Sacramenta - Humaitá  
  • [228] Sacramenta - São Brás (Paraíso Dos Pássaros)  
  • [230] Pedreira - Felipe Patroni  
  • [306] UFPA - Pedreira  
  • [548] Marambaia - Ver-O-Peso  
  • [631] Marex - Ver-O-Peso  
  • [632] Marex - Felipe Patroni  
  • [638] Pratinha - Pres. Vargas  
  • [663] Benguí - Felipe Patroni  
  • [665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas  
  • [667] Cordeiro De Farias - Ver-O-Peso  
  • [755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II  
  • [758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)  
  • [767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)  
  • [768] Satélite - UFPA  
  • [783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém  
  • [861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)  
  • [862] Tapanã - Felipe Patroni  
  • [866] Tapanã - Ver-O-Peso  
  • [872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)  

Paradas de ônibus perto do Estádio Baenão em Belém

  • Almirante Com Curuzú | Hdi Seguros, 2 min a pé
  • Antônio Baena, 2 min a pé
  • Sudam | Antônio Baena Com Almirante, 3 min a pé
  • Almirante Com Antônio Baena | Monte Líbano, 4 min a pé
  • Av. Ceará | Terminal Rodoviário, 8 min a pé
  • Ceará Com Guerra Passos, 8 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Como ir de ônibus

Estádio Baenão

Belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Baenão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

12.08.25 15h35

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

OUTRA UTILIDADE

VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém

Cena gerou debate nas redes sociais; veja as regras de uso do aparelho

07.08.25 19h32

MEME OU REAL?

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

O caso viralizou após vídeos do caso serem compartilhados nas redes sociais

10.08.25 15h16

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

NOVIDADE

Patinete elétrico público se torna alternativa sustentável de mobilidade entre moradores de Belém

Para muitos, os patinetes já se apresentam como uma alternativa sustentável e eficiente para enfrentar o trânsito e circular com mais tranquilidade pelo centro da capital

04.08.25 16h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda