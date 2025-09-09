Saiba como chegar de ônibus ao Boulevard da Gastronomia em Belém
Descubra como ir de ônibus ao Boulevard da Gastronomia, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto
O Boulevard Paulo Martins da Gastronomia é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro da Campina, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer, passeio cultural e gastronomia regional. No local, é possível encontrar praças revitalizadas, espaços de convivência, quiosques e eventos dedicados à culinária paraense, além de estar próximo de outros pontos turísticos do Centro Histórico.
Onde fica o Boulevard Paulo Martins da Gastronomia?
O Boulevard Paulo Martins da Gastronomia está situado na Boulevard Castilhos França, entre a Avenida Presidente Vargas e a Travessa Frutuoso Guimarães, no bairro da Campina, em Belém. A região é bastante movimentada e oferece diversas opções de comércio, serviços e alimentação, além de estar integrada a importantes atrativos turísticos da cidade, como o Ver-o-Peso e a Estação das Docas.
O que tem por lá?
O espaço reúne elementos que valorizam a cultura e a gastronomia paraense em um ambiente urbano revitalizado. O visitante encontra calçadões amplos, ciclofaixa, áreas verdes, mobiliário urbano e iluminação moderna, criando um ambiente agradável para passeios e encontros. Os quiosques oferecem pratos típicos da região, e o local costuma receber programações culturais com música, feiras e atividades ligadas à culinária. É frequentado por famílias, turistas e moradores da cidade, especialmente nos fins de semana e durante eventos temáticos.
Como chegar de ônibus ao Boulevard da Gastronomia em Belém
Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Boulevard da Gastronomia. Abaixo, listamos algumas das principais:
- [114] Cremação - Alcindo Cacela
- [227] Sacramenta - Humaitá
- [229] Pedreira - Condor
- [308] UFPA - Alcindo Cacela
- [309] UFPA - Ver-O-Peso
- [314] Guamá - Ver-O-Peso (Tucunduba)
- [318] Arsenal
- [320] UFPA - Tamoios
- [323] Canudos - Praça Amazonas (Perimetral)
- [326] Canudos - Praça Amazonas (Tucunduba)
- [417] UFPA/Alcindo Cacela - José Malcher
- [422] Alcindo Cacela - Domingos Marreiros
- [442] Ceasa - Ver-O-Peso
- [443] Pedreira - Lomas (Linha A)
- [445] Pedreira - Lomas (Seletivo)
- [446] João Paulo II - Ver-O-Peso
- [548] Marambaia - Ver-O-Peso
- [631] Marex - Ver-O-Peso
- [635] CDP/Providência - Ver-O-Peso
- [642] Benguí/Marex - Centro
Paradas de ônibus perto do Boulevard da Gastronomia
- Estação das Docas (Pista da Direita) – 3 min a pé
- Estação das Docas (Pista da Esquerda) – 3 min a pé
- Praça Waldemar Henrique | Estação Rodoviária – 4 min a pé
- Pres. Vargas com Ó de Almeida | Palácio do Rádio – 6 min a pé
- Gaspar Vianna com Henrique Gurjão – 7 min a pé
É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.
Dica extra
Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de oliberal.com)
