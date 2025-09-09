Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Saiba como chegar de ônibus ao Boulevard da Gastronomia em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Boulevard da Gastronomia, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

Riulen Ropan
fonte

Boulevard Paulo Martins da Gastronomia. (Foto: Agência Belém)

O Boulevard Paulo Martins da Gastronomia é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro da Campina, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer, passeio cultural e gastronomia regional. No local, é possível encontrar praças revitalizadas, espaços de convivência, quiosques e eventos dedicados à culinária paraense, além de estar próximo de outros pontos turísticos do Centro Histórico.

Onde fica o Boulevard Paulo Martins da Gastronomia?

O Boulevard Paulo Martins da Gastronomia está situado na Boulevard Castilhos França, entre a Avenida Presidente Vargas e a Travessa Frutuoso Guimarães, no bairro da Campina, em Belém. A região é bastante movimentada e oferece diversas opções de comércio, serviços e alimentação, além de estar integrada a importantes atrativos turísticos da cidade, como o Ver-o-Peso e a Estação das Docas.

O que tem por lá?

O espaço reúne elementos que valorizam a cultura e a gastronomia paraense em um ambiente urbano revitalizado. O visitante encontra calçadões amplos, ciclofaixa, áreas verdes, mobiliário urbano e iluminação moderna, criando um ambiente agradável para passeios e encontros. Os quiosques oferecem pratos típicos da região, e o local costuma receber programações culturais com música, feiras e atividades ligadas à culinária. É frequentado por famílias, turistas e moradores da cidade, especialmente nos fins de semana e durante eventos temáticos.

Como chegar de ônibus ao Boulevard da Gastronomia em Belém

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Boulevard da Gastronomia. Abaixo, listamos algumas das principais:

  • [114] Cremação - Alcindo Cacela
  • [227] Sacramenta - Humaitá
  • [229] Pedreira - Condor
  • [308] UFPA - Alcindo Cacela
  • [309] UFPA - Ver-O-Peso
  • [314] Guamá - Ver-O-Peso (Tucunduba)
  • [318] Arsenal
  • [320] UFPA - Tamoios
  • [323] Canudos - Praça Amazonas (Perimetral)
  • [326] Canudos - Praça Amazonas (Tucunduba)
  • [417] UFPA/Alcindo Cacela - José Malcher
  • [422] Alcindo Cacela - Domingos Marreiros
  • [442] Ceasa - Ver-O-Peso
  • [443] Pedreira - Lomas (Linha A)
  • [445] Pedreira - Lomas (Seletivo)
  • [446] João Paulo II - Ver-O-Peso
  • [548] Marambaia - Ver-O-Peso
  • [631] Marex - Ver-O-Peso
  • [635] CDP/Providência - Ver-O-Peso
  • [642] Benguí/Marex - Centro

Paradas de ônibus perto do Boulevard da Gastronomia

  • Estação das Docas (Pista da Direita) – 3 min a pé
  • Estação das Docas (Pista da Esquerda) – 3 min a pé
  • Praça Waldemar Henrique | Estação Rodoviária – 4 min a pé
  • Pres. Vargas com Ó de Almeida | Palácio do Rádio – 6 min a pé
  • Gaspar Vianna com Henrique Gurjão – 7 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de oliberal.com)

