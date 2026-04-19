Retomada de energia elétrica na Pedreira e Marco é prejudicada pela chuva forte em Belém

Por volta das 6h deste domingo (19), uma árvore caiu na Avenida Pedro Miranda com a Travessa da Vileta, no bairro da Pedreira, atingindo a fiação de energia elétrica. Com isso, moradores nos bairros da Pedreira e do Marco foram surpreendidos com a falta de energia em suas casas. Contudo, o mais grave é que, como continua chovendo forte sobre a capital paraense, desde as 8h, os técnicos da concessionária de energia elétrica Equatorial Pará estão impossibilitados de atuar na religação do sistema no local atingido. Não há previsão para o começo da remoção dos galhos da árvore. O Corpo de Bombeiros atua no local da ocorrência.

A árvore que caiu é uma mangueira, e a queda desse vegetal foi provocada pelo fato de que a raiz dela não mais aguentou o peso da árvore. O local onde se deu a queda da árvore permanece energizado.

Técnicos da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) encontram-se no local, atuando no ordenamento do trânsito de veículos. Entretanto, alguns condutores de veículos insistem em tentar circular nas proximidades da árvore.

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A Prefeitura de Belém também enviou outros técnicos até a área, uma vez que uma escola ao lado da árvore que caiu estava em obras. A obra teve que ser paralisada, e os técnicos analisam a situação para definir o encaminhamento das obras a partir desse fato novo. De acordo com um segurança de uma escola na área, a mangueira caiu por volta das 6h, provocando a falta de energia elétrica na área, que permanece até o momento.

Em Nota, a Prefeitura de Belém repassou: "A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana ( Sezel), informa que já enviou uma equipe ao local. A Sezel e Corpo de Bombeiros aguardam pela Equatorial para iniciar os serviços de liberação da via, já que houve queda de fiação elétrica. A árvore que caiu é uma mangueira de aproximadamente 17 metros".

Adalberto Chagas Gonçalves, 48 anos, entregador, morador da Travessa Mauriti, disse haver percebido que a árvore muito alta estava muito inclinada. "Eu acho que devia ter uma atenção maior das autoridades sobre isso, porque, no caso de uma árvore antiga, a facilidade de ela cair seria grande, né? Isso é preocupante", disse Adalberto. Ele pontuou que tinha visto o vegetal inclinado na terça-feira (14).