Círio 2023: Reservas de hotéis durante a quadra nazarena já chegam a 75% de ocupação

A poucas semanas do Círio 2023, a demanda por hospedagens em Belém cresce, em especial para o final de semana da festa, no segundo domingo de outubro.

Fernando Soares é assessor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará e conta que 75% dos leitos disponíveis na cidade já estão reservados e 47% das reservas já estão confirmadas, número que deve chegar a 80% nas próximas duas semanas, incluindo hostels (albergues), pensionatos e pousadas.

"O período do Círio gera essa demanda típica de eventos religiosos, que é das pessoas aproveitarem para rever a família e a cidade. Mas a malha de hospedagem fica mesmo é com os turistas que não possuem ligações ou família com na cidade. Quem ganha mais dinheiro mesmo é o setor de alimentação, altamente demandado durante 15 dias de festas. O boom das hospedagens é no final de semana, com cerca de 90% das pessoas indo embora de Belém na segunda-feira. Óbvio que os meios de hospedagem ganham dinheiro, mas não tanto quanto o senso comum imagina", afirma.

Gerente de vendas de cinco hotéis em Belém, Cynthia Margarone conta que a expectativa é positiva graças ao aumento na ocupação desde o final de julho, com muita procura de última hora.

Dois hotéis no centro da cidade já estão com 100% de ocupação

"Dos nossos hotéis que ficam no centro da cidade, dois já estão com 100% de ocupação e os outros dois com 95%. Já o que fica fora do Circuito Círio tem média de 85%. Agregamos serviços a nossas vendas, o que sempre fideliza os clientes. A retomada dos eventos deu um novo gás à hotelaria. Com a vinda da COP-30 em 2025 e a Cúpula da Amazônia em agosto, os olhares estão voltados à nossa cidade, o que vem gerando novos eventos locais, nacionais e internacionais", comemora ela.

Empresário do setor, Antônio Sampaio também notou um acréscimo na demanda da hotelaria da cidade devido a profusão de eventos que se estabeleceu nos últimos meses. Mas os eventos vêm e vão, ele pondera. Já o Círio é garantia de alta ocupação todos os anos.

"A ocupação para o Círio não está muito diferente do que sempre foi. Os hotéis devem lotar, mas depois há aquela queda natural, de praxe. Hoje, nossa ocupação está em torno de 50%. O Círio abriga muita gente em residências, pessoas de Belém mesmo que ficam em casa de parentes. Quem vai para hotel fica, em média, hospedado de três a quatro dias. Minha esperança é que o setor vai abrigar cada vez mais gente que esteja trabalhando nos preparativos para a COP-30, o que com certeza vai levantar o nosso ramo. Nossa experiência recebendo o Círio prova que somos capazes", diz.