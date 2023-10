Círio de Nazaré 2023: confira a programação completa do Círio em Belém

A Diretoria da Festa divulgou, na terça-feira (19/10) a programação oficial completa do Círio de 2023. A agenda inclui a lista de todas as romarias, que este ano conta com a 14ª procissão, a Romaria da Acessibilidade, no dia 21, além do plano litúrgico-religioso da quinzena.

Também foram divulgados a lista dos shows oficiais do Círio Musical, além dos horários de funcionamento do Arraial de Nazaré, do espaço Memória de Nazaré e da Visita Guiada. A programação começou no dia 3 de outubro, quando foi realizada a abertura oficial da festa na Praça Santuário.

Confira a programação oficial do Círio de Nazaré 2023



ABERTURA DA FESTA

– Dia 3 de outubro, às 18h, com Missa na Basílica-Santuário de Nazaré.

VIGÍLIA DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO (INÍCIO)

– Dia 4 de outubro, às 8h. Capela do Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré.

ROMARIA TRASLADO DOS CARROS

– Dia 4 de outubro às 20h. Saída da Praça Santuário.

APRESENTAÇÃO DO MANTO

– dia 5 de outubro, às 18h, na Basílica-Santuário.

VIGÍLIA DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO (FINAL)

– Dia 6 de outubro, às 6h, na Capela do Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré.

TRASLADO PARA ANANINDEUA-MARITUBA

– Dia 6 de outubro, às 8h, na Basílica Santuário de Nazaré (53km).

CANÇÕES PARA MARIA

– Dia 6 de outubro, às 20h, na Basílica-Santuário de Nazaré.

ROMARIA RODOVIÁRIA

– Dia 7 de outubro, às 5h30, na Igreja Matriz de Ananindeua (24km).

ROMARIA FLUVIAL

– Dia 7 de outubro, às 9h, no Trapiche de Icoaraci (18,5km).

MOTORROMARIA

– Dia 7 de outubro, às 11h30, na Praça Pedro Teixeira (2,5km).

DESCIDA DA IMAGEM

– Dia 7 de outubro, às 12h30, na Basílica-Santuário de Nazaré.

MISSA DA TRASLADAÇÃO

– Dia 7 de outubro, às 16h30, no Colégio Gentil Bittencourt.

TRASLADAÇÃO

– Dia 7 de outubro. A partir das 17h30, do Colégio Gentil Bittencourt.

MISSA DO CÍRIO

– Dia 8 de outubro, às 6h, na Catedral de Belém.

CÍRIO DE NAZARÉ

– Dia 8 de outubro. A partir das 7h da Catedral de Belém rumo à Praça Santuário de Nazaré (3,6km).

CICLORROMARIA

– Dia 14 de outubro, às 8h, na Praça Santuário (14km).

ROMARIA DA JUVENTUDE

– Dia 14 de outubro, às 16h, saindo da Paróquia de São João Paulo II, na avenida João Paulo II, s/n (6,35km).

ROMARIA DAS CRIANÇAS

– Dia 15 de outubro, às 7h, missa na Praça Santuário de Nazaré, seguida da Romaria (3,7km).

ROMARIA DOS CORREDORES

– Dia 21 de outubro, às 5h30, na Praça Santuário de Nazaré (7km).

ROMARIA DA ACESSIBILIDADE

– Dia 21 de outubro, às 8h, na Praça Santuário de Nazaré (1,45km).

PROCISSÃO DA FESTA

– Dia 22 de outubro, às 8h, na Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria, na rua Boaventura da Silva esquina com a travessa 9 de Janeiro (2,2km).

MISSA DE ENCERRAMENTO

– Dia 22 de outubro, às 18h, na Basílica-Santuário de Nazaré.

SUBIDA DA IMAGEM

– Dia 23 de outubro, às 6h, na Basílica-Santuário de Nazaré.

MISSA DO RECÍRIO

– Dia 23 de outubro, às 6h30, na Praça Santuário de Nazaré.

RECÍRIO PARA O COLÉGIO GENTIL

– Dia 23 de outubro, às 7h30, na Praça Santuário de Nazaré (800m).