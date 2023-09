Círio 2023: Berlinda utilizada nas procissões da Trasladação e do Círio passa por reparos

Em preparação para o Círio, a Berlinda utilizada nas procissões da Trasladação e da Grande Romaria está passando manutenções, que iniciou na última terça-feira (18), como informou a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN). O processo deve durar em torno de 10 dias, ou seja, deve finalizar na próxima quinta-feira (27), conforme foi repassado pela diretoria.

Serviços de pintura com folhas de ouro em locais danificados, trocas de lâmpadas e cabos de força, ajustes no sistema de freio do carro, entre outros, está sendo feito no símbolo das procissões marianas. A empresa responsável é a GM Engenharia, especialista em obras de restauro. “Os reparos são importantes por conta do tempo de existência desta Berlinda, mais de 50 anos”, relata Ronaldo Pinheiro, responsável pela Diretoria de Engenharia e Patrimônio.

Ronaldo Pinheiro explica, ainda, que o processo é realizado todos os anos antes do Círio. “Os serviços serão no decorrer desta semana e se estenderá até o final deste mês. Será realizado na Estação Padre Luciano Brambilla, onde permanece o ano todo em exposição”, afirma. Ainda de acordo com Ronaldo, a reforma da Berlinda é importante “por conta do desgaste que a Berlinda tem no uso nas procissões e tempo de uso”.

História

A Berlinda começou a fazer parte do Círio a partir de 1855, em substituição a uma espécie de carruagem puxada por cavalos ou bois, chamada de palanquim. Em 1880, o Bispo Dom Macedo Costa mandou fazer uma Berlinda que levasse a imagem sozinha. Em 1926, a Berlinda foi transformada em andor e assim saiu até o Círio de 1930.

Hoje a Berlinda que carrega a Imagem da Virgem de Nazaré na procissão do Círio já é a quinta da história. Confeccionada em 1964, pelo escultor João Pinto, ela tem estilo barroco e é esculpida em cedro vermelho. É ornamentada com flores naturais na véspera do Círio e colocada sobre um carro com pneus, que na procissão é puxado pela corda conduzida pelos devotos.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)