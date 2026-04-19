Remoção da árvore que caiu na Pedreira deve ocorrer até o final da tarde, segundo bombeiros

A retirada da mangueira de grande porte que caiu na manhã deste domingo (19), na Avenida Pedro Miranda com a Travessa Vileta, no bairro da Pedreira, em Belém, deve ocorrer apenas no fim da tarde. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que atua na ocorrência.

De acordo com o 2° sargento Mauro Monteiro, que acompanha a operação, a principal dificuldade para o início dos trabalhos é a forte chuva que atinge a capital paraense desde a noite de sábado (18). Segundo ele, por questões de segurança, é necessário que a área esteja com a rede elétrica desligada antes da remoção da árvore.

Ainda conforme os Bombeiros, a concessionária de energia também enfrenta dificuldades para realizar o desligamento da rede devido às condições climáticas. A instabilidade no tempo tem atrasado o avanço da operação no local.

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A mangueira, com cerca de 10 metros de altura, caiu sobre a via pública e afetou o tráfego na região, além de causar transtornos a moradores e condutores. Equipes técnicas seguem monitorando a situação e aguardam condições seguras para dar início à retirada da árvore.

O que diz a Equatorial

A concessionária de energia elétrica Equatorial Pará informa que suas equipes estão em campo atuando para restabelecer, com a maior brevidade possível, o fornecimento de energia aos mais de cinco mil clientes impactados, após a queda de uma árvore de grande porte sobre a rede elétrica, na Avenida Pedro Miranda, nas proximidades da Travessa Vileta.

A distribuidora reforça que situações decorrentes de fatores climáticos podem impactar o sistema elétrico. A normalização do serviço contará com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura, garantindo a atuação coordenada e segura das equipes envolvidas.