Refém na Augusto Montenegro: Yann enfrentou cirurgia 'difícil' após corte na garganta, diz delegado

Yann Carlos Monteiro, de 27 anos, rapaz que manteve como refém uma mãe com três filhos na Avenida Augusto Montenegro, no carro, em uma ação que teve duração de 17 horas, passou por um procedimento cirúrgico que terminou por volta das 18h50, no Hospital Metropolitano, em Ananindeua. A informação foi repassada pelo delegado Adriano Izidio à imprensa, na noite desta quinta-feira (9), na Seccional da Marambaia, em Belém.

Após a resolução do caso, por volta de 12h, Yann tentou se matar ao ferir o próprio pescoço com uma faca. Ele desmaiou por conta da perda de sangue e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado ao hospital.

Segundo o delegado Adriano Izidio, o procedimento realizado para reabilitar Yann foi “difícil”, porém, não soube precisar se o rapaz precisou de transfusão sanguínea após atentar contra a própria vida. “O golpe que ele tinha no pescoço era profundo”, informou o agente.

Ainda de acordo com o delegado, o rapaz não passou por nenhum exame que pudesse confirmar se Yann agiu sob efeito de drogas ilícitas ou não.

Entenda o caso

Ana Júlia de Sousa Brito, 26 anos, foi mantida refém junto com os dois filhos, 9 e 7 anos, e a filha pequena, 3, desde a noite da última quarta-feira (8). O coronel e comandante da Polícia Militar, Dilson Júnior, informou que foi a negociação mais longa da história do Pará.

Com base no depoimento do motorista de aplicativo, o delegado Adriano Izidio afirma que a intenção de Yann era assaltar o veículo ocupado pelas vítimas. Adriano também descartou a hipótese de Yann ter recebido ajuda de outra pessoa no crime.