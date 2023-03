Refém na Augusto Montenegro: vítima chega à Seccional da Marambaia para prestar depoimento

Ana Júlia de Sousa Brito, 26 anos, que viveu momentos delicados desde a noite da última quinta-feira (8) ao ser mantida refém com os três filhos dentro de um carro por Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, chegou à Seccional da Marambaia, na tarde desta quinta-feira, por volta das 15h, para prestar depoimento às autoridades policiais e registrar boletim de ocorrência. Ela passa por atendimento pssicosocial antes de ser encaminhada à sala do delegado Adriano Izidio, que ouvirá à vítima.

Na seccional, Maely Pristes, cunhada de Ana Júlia, contou que, durante o sequestro, Yann Carlos obrigou os filhos da vítima a servirem pizza a ele. "Tinha uma pizza, que ela comprou para jantar com as crianças. Ele pegou, comeu a pizza e fez as crianças darem a pizza na boca dele. E ainda obrigou as crianças a chamarem ele de tio", disse ela sobre os momentos vividos por Ana Júlia.

Antes de chegar à polícia, a jovem passou por atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da Marambaia, após ser liberada por Yann nesta quinta-feira (9). A ação policial só encerrou às 12h e, segundo a Polícia Militar (PM), já é considerada a mais longa negociação em uma crise com reféns do Pará.

A família foi abordada ao entrar em um carro de aplicativo, em frente a uma escola na Augusto Montenegro, no sentido Belém-Icoaraci, quando o criminoso se aproximou e invadiu o carro. O condutor do automóvel teria percebido e conseguiu fugir. Os dois sentidos da avenida foram fechados no trecho, causando um longo congestionamento.