Assembleia de Deus 112 anos: reconstituição da chegada dos fundadores deve reunir 35 mil pessoas

A tradicional reconstituição para relembrar a chegada dos suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, fundadores da Assembleia de Deus no Pará e no Brasil, ocorrerá neste sábado (17), às 9 horas, na Escadinha do Porto de Belém. O evento deverá atrair 35 mil pessoas, que estarão vestidas em trajes de época do século XX. Na noite do mesmo dia, será realizada, no Centenário Centro de Convenções, a grande celebração dos 112 anos da Assembleia de Deus.

A igreja foi fundada, em 18 de junho de 1911, em Belém, pelos missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg. A programação dos 112 anos iniciou no dia 4 de junho, com um encontro de fiéis em mais de 600 templos da Assembleia de Deus do Brasil e do mundo para a cópia manuscrita da Bíblia pelos evangélicos a próprio punho por cinco minutos. São 31.104 páginas da Bíblia escrita.

“A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil. É uma igreja que hoje corresponde, em média, a pouco mais da metade dos evangélicos do Brasil”, disse Philipe Câmara, pastor do Templo Central da Assembleia de Deus em Belém. “E o maior legado disso no que diz respeito a nossa cidade é que nasceu aqui em Belém do Pará. Essa igreja que está no Brasil todo, ela teve seu início em 18 de junho de 1911, aqui em Belém do Pará, fruto do chamado de dois missionários suecos, que vieram dos Estados Unidos para Belém”, disse.

Eles receberam uma visão de Deus falando sobre o Pará. Não conseguiam localizar nenhum país com nome de Pará. Foram, então, à biblioteca e descobriram que Pará era um estado brasileiro. Segundo o pastor, a igreja "é um fenômeno. Não há hoje no mundo notícias de nenhuma igreja evangélica que tenha crescido no ritmo e na expressão do que cresceu a Assembleia de Deus no Brasil”.

O pastor Philipe Câmara acrescentou: “Acho que o maior legado, fora o legado evangelístico, o legado missionário para a nossa região, é dizer que a igreja mais capilarizada do planeta, a maior igreja pentecostal do mundo, aponta e dá notícia de que nasceu em Belém do Pará”.

No município de Belém, há 542 templos, algo em torno de 140 mil membros. Em torno de 53% a 54% dos evangélicos do Brasil frequentam a Assembleia de Deus.

O pastor Philipe Câmara falou sobre o desafio humanitário que existe no Marajó, com cidades com os menores índices de desenvolvimento humano do Brasil, além de pobreza e exploração sexual. Neste mês, houve uma ação na região. “Fomos até Melgaço, com 1.300 pessoas que saíram aqui de Belém para servir o Marajó. Levamos 2.500 cestas básicas, visitamos todas as casas da região metropolitana de Melgaço. Levamos atendimento médico. Levamos lentes, armações, equipamentos e oftalmologistas. Atendemos 700 moradores de Melgaço”, disse.

Foram abertos, ainda, quatro templos e doadas cinco casas para pessoas carentes. “E, desde lá, fizemos um trabalho todos os meses. A cada mês uma equipe sai daqui de Belém, com entre 40 e 70 pessoas, para fazer uma atividade dessa menor”, disse. A igreja está se organizando para, agora a partir de julho, ter uma presença constante na região.

Jovens têm forte participação na Assembleia de Deus

O pastor também falou sobre a participação dos jovens na igreja. “O jovem serve a Deus, ele entende o princípio religioso. Mas o jovem é movido por um ideal, ele é movido por um propósito. Melgaço é um desses propósitos. Das pessoas que foram para Melgaço, 70% são jovens abaixo da minha idade que foram servir lá”, disse ele, que tem 40 anos.

Ele afirmou que esses jovens já estão na igreja, amam a Jesus, gostam do serviço, mas precisam ser movidos. “Os pastores e os líderes têm um desafio muito grande. Esse jovem chega na igreja e está dizendo: ‘pastor, tô aqui, aqui estão meus talentos, minhas aptidões, minha formação técnica. Qual é a visão que a igreja tem pra minha vida?’. Então, o grande desafio que nós temos hoje é realmente levantar um propósito”, disse.

E o segundo papel da igreja, explicou, é delegar e acreditar na juventude. “Nossa igreja é uma igreja histórica, centenária, mas não pode viver do passado, da sua história. Nós temos que dar a mão e delegar a liderança à nova geração”, disse.

Ele afirmou que a força da igreja não está só quando a geração antiga trabalha e nem só quando a nova geração trabalha, mas quando as duas gerações trabalham juntas. A nossa igreja nasceu fruto do trabalho de dois jovens que chegaram aqui”, contou.

Serviço

Reconstituição da chegada dos pioneiros

Local: Escadinha do Porto de Belém

Data e hora: 17 de junho, sábado, às 9h

Grande celebração dos 112 anos

Local: Centenário Centro de Convenções

Data e hora: 17 de junho, sábado, às 19h

Encerramento dos 112 anos

Local: Centenário Centro de Convenções

Data e hora: 20 de junho, terça-feira, às 19h