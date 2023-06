Marajó: 1.300 voluntários da Assembleia de Deus atuam em ação social no município de Melgaço

Já pensou em um grupo de 1.300 pessoas embarcando em um navio para uma viagem de cerca de dez horas para levar atendimento médico e repassar cestas básicas, em três dias de ação, no município de Melgaço, no Arquipélago do Marajó (PA)? Pois esse embarque ocorreu na tarde da quinta-feira (8), quando integrantes e voluntários da Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Igreja Mãe, motivados pela fé em Jesus, e em comemoração aos 112 anos da instituição, deslocaram-se até esse município, para o começo nesta sexta-feira (9) de ações sociais do Impacto Humanitário. A prestação de serviços a comunidades de baixa renda vai ser feita até este domingo (11), sob a coordenação do pastor Samuel Câmara, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Belém.

Melgaço é conhecido nacionalmente por registrar o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por esse motivo e como prática cristã, a Assembleia de Deus decidiu mobilizar 1.300 pessoas em uma super caravana para esse município, sendo a maior parte delas de Belém. Outros se deslocaram de municípios da região marajoara para se unir em prol de quem precisa.

Pastor Samuel Câmara coordena o Impacto Humanitário em Melgaço, no Marajó (PA) (Foto: Divulgação Assembleia de Deus)

A missão conta com 20 médicos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas, psicólogos, professores, assistentes sociais, advogados, costureiras, pedreiros, cabeleireiros e outros profissionais. O foco é promover ações que alcance dez anos para gerar melhores condições de vida e o desenvolvimento social e econômico do município.

Realidade. Em 2010, Melgaço apresentou o pior IDH do Brasil, com nota 0,418 - em uma escala de 0 a 1 -, segundo o IBGE. Essa é uma medida que permite comparar a qualidade de vida entre municípios do país e do mundo, levando em consideração não só aspectos econômicos, mas também sociais.

O município possui área de mais de 6.700 metros quadrados. Cerca de 28 mil pessoas apresentam graves problemas, ampliados com a crise da covid-19, em setores como saúde, educação, saneamento, alimentação, sociais, culturais, além da escassez de itens básicos. De acordo com o IBGE, 15% da população com mais de 15 anos não sabem ler ou escrever. Outra grande parte é analfabeta funcional. Esse quadro reflete diretamente na produção econômica de Melgaço.

Cestas básicas e Base Humanitária

O Impacto Humanitário possibilitará a entrega de 2.500 cestas de alimentos, kits de enxoval e itens de higiene pessoal, roupas e brinquedos. Grande parte desse material será repassada às famílias de baixa renda, neste sábado. São ofertados atendimentos médicos e distribuição de medicamentos, serviços de enfermagem, odontológicos, psicológicos, nutricionais, oftalmológicos e jurídicos.

Também serão entregues casas para as pessoas necessitadas no município, incluindo toda mobília. A atividade inclui ainda palestras sobre prevenção de abuso e exploração sexual.

Programação prevê entrega de casas para famílias de baixa renda (Foto: Divulgação Assembleia de Deus)



Para dar continuidade ao trabalho que iniciou em junho de 2022, a igreja construiu uma Base Humanitária permanente. Essa Base foi inaugurada nesta sexta-feira (9). "Vamos deixar essa Base em Melgaço até que o município deixe de ser o pior IDH do Brasil", afirmou o pastor Samuel Câmara. Nesse espaço, serão realizados cursos de qualificação como corte de costura, instaladas pequenas empresas e serão prestados atendimentos na área médica, odontológica e jurídica.

Base Humanitária passa a funcionar em Melgaço IPA) (Foto: Divulgação Assembleia de Deus)

Na história

Em 18 de junho de 1911, em Belém, os missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg fundaram a Assembleia de Deus. Soure, inclusive, município que dá suporte a Melgaço, foi um dos primeiros lugares no Pará que receberam a mensagem pentecostal de Daniel Berg, no mesmo ano de fundação da Igreja, além de Afuá, também da ilha do Marajó, em 1914.

Para relembrar a data histórica, a Igreja está com programação que envolve também o tradicional teatro de reconstituição para relembrar a chegada dos pioneiros. A encenação será no dia 17 de junho, às 9h, na Escadinha do Porto de Belém. Cerca de 50 mil pessoas são mobilizadas a cada edição, vindas de navios e vestidas em trajes de época do século XX. Na noite do mesmo dia, ocorrerá a grande celebração dos 112 anos no Centenário Centro de Convenções, e, em 20 de junho, ocorre o encerramento das comemorações também no Centro de Convenções da igreja.

Confira a programação dos 112 anos da Igreja Assembleia de Deus:

Casamento Comunitário

Local: Templo Central (Belém) / Melgaço e Portel (ambos às 10h)

Data e hora: 10 de junho, sábado, às 18h

Impacto Humanitário em Melgaço-PA

Datas: 08 a 11 de junho

Sessão solene

Local: sede da Alepa

Data: 12 de junho, às 10h

Reconstituição da Chegada dos Pioneiros

Local: Escadinha do Porto de Belém

Data e hora: 17 de junho, sábado, às 9h

Grande celebração dos 112 anos

Local: Centenário Centro de Convenções

Data e hora: 17 de junho, sábado, às 19h

Encerramento dos 112 anos

Local: Centenário Centro de Convenções

Data e hora: 20 de junho, terça-feira, às 19h