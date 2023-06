Sessão da Alepa celebra 112 anos da Assembleia de Deus

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realizou sessão solene em homenagem aos 112 anos de fundação da Assembleia de Deus de Belém, nesta segunda-feira (12). A solenidade ocorreu no Auditório João Batista com a participação de lideranças da denominação. Durante o evento, houve a entrega da Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren a personalidades e instituições que contribuíram com serviços evangelísticos no estado.

O presidente da Alepa, deputado Chicão Melo (MDB), abriu a sessão mencionando o "Impacto Humanitário", ação de assistência e evangelização da Assembleia de Deus, que ocorreu nos municípios de Melgaço e Portel, no Marajó, entre os últimos dias 8 e 11.

Logo após a saída do presidente, a sessão foi presidida pelo deputado Raimundo Santos (PSD). Ele é autor do Decreto legislativo n⁰ 12/2014, que instituiu a realização anual da sessão solene em alusão à Assembleia de Deus com a entrega de comendas.

O presidente da Assembleia de Deus de Belém e da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, pastor Samuel Câmara, declarou a alegria de ver a instituição com o reconhecimento público permanente. Já Philipe Câmara, pastor o Templo Central, disse que "sempre é um privilégio" ver a igreja receber a honraria da Alepa, que nem mesmo no ápice da pandemia do novo coronavírus deixou de prestar tributo.

O governo do estado foi representado pelo presidente das Centrais de Abastecimento no Pará (Ceasa), Raimundo Santos Júnior. “Que alegria estar aqui mais uma vez, vendo o poder público valorizando a nossa igreja, fazendo essa homenagem a essa instituição, centenária e essencial para a sociedade”. Já a Câmara Municipal de Belém foi representada pelo vereador e pastor Josias Higino (Patriota).

Crianças encenaram a chegada dos fundadores da Assembleia de Deus a Belém. (Divulgação)

O Coral e Orquestra da Assembleia de Deus e o grupo vocal “As Belemitas” apresentaram louvores e adoração durante o evento. Ainda, a Missão com Crianças encenou a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren à capital paraense, em 1910, para fundar a Assembleia de Deus.

Oito pastores da denominação receberam a Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren: Possidônio Reis, presidente da Convenção das Igrejas das Assembleias de Deus no serviço de evangelização do Tocantins-Araguaia no Pará e Mato-Grosso; Joás Possidônio Reis, vice-presidente da mesma convenção; João Alberto de Almeida, do Ministério Madureira, de São Brás; Fernando Alves, presidente do Ministério Madureira em Belém, que foi representado pelo filho, pastor Davi Alves; o pastor auxiliar do Templo Central, José Roberto Souza; Saulo de Tarso Pinheiro, do Centenário Templo Central; e João Batista Câmara, presidente da Assembleia de Deus do Campo Independência.