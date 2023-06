Casamento Comunitário: Assembleia de Deus promove união de 310 casais em Belém, Portel e Melgaço

Como parte da programação comemorativa dos 112 anos da fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Igreja Mãe, 310 casais participaram, no sábado (10), de um Casamento Comunitário organizado em Belém e nos municípios de Melgaço e Portel, no Arquipélago do Marajó (PA). Noivos e noivas em diferentes idades contaram com cerimônias marcadas pela emoção das famílias. "A Igreja se propõe regularizar a situação de pessoas de baixa renda que não puderam dispor, até então, de uma cerimônia desse tipo, por causa basicamente dos custos; então, organizamos esse momento especial para elas, com todo carinho para essas pessoas, com orquestra e outros atrativos que realçam esse momento especial", destacou o pastor Ozeas Soares, coordenador dos Casamentos Comunitários da Assembleia de Deus.

No Templo Central da Assembleia de Deus, casaram-se 250 casais, em cerimônia realizada no começo da noite. Em Melgaço, foram 20 casais, e, em Portel, mais 20 casais. Fora esses casais, houve mais 20 que tomaram parte somente na cerimônia religiosa: 15 em Belem e 5 em Portel. A cerimônia em Melgaço ocorreu na recém-inaugurada Base Humanitária da Assembleia de Deus nesse município, e foi coordenada pelo pastor Philipe Câmara, pastor da Igreja no Templo Central. Em Portel, a coordenação foi dos pastores Eurípedes Moraes e Zaqueu Santos de Freitas. Em Belém, a coordenação coube aos pastores Ozeas Soares e Odalvo Santos.

Casais concretizaram o sonho de regularizar a união em cerimônia no Templo Central (Foto: Eliel Magalhães)

Momento único

Em Belém, a programação começou com o encaminhamento da documentação dos casamentos no Cartório Givaldo de Araújo, do Distrito de Icoaraci. Às 15 horas, foram colhidas as assinaturas e ocorreu a organização dos noivos, e, às 18 horas os nubentes ingressaram no auditório do Templo Central, ao som da Orquestra da Assembleia de Deus em Belém. A cerimônia terminou por volta das 19h30, ou seja, contou com uma hora e 30 minutos de duração.

Ao se dirigir aos casais, o pastor Odalvo Santos enfatizou, a partir da parábola da Dracma Perdida, que a união entre homem e mulher proporciona ao casal encontrar algo de muito valor que é a convivência seguindo os ensinamentos de Jesus. Cada um dos casais da cerimônia recebeu uma Bíblia, ofertada pela Sociedade Bíblica do Brasil.

Grupos de louvor apresentaram-se juntamente com a Orquestra da Assembleia de Deus, durante a cerimônia. Em 2011, como parte das comemorações do centenário da Assembleia de Deus, a Igreja promoveu o casamento comunitário de mil casais.

Casamento Comunitário em Melgaço, organizado pela Assembleia de Deus (Foto: Divulgação Assembleia de Deus)

Confira a programação dos 112 anos da Igreja Assembleia de Deus:

Sessão solene

Local: sede da Alepa

Data: 12 de junho, às 10h

Reconstituição da Chegada dos Pioneiros

Local: Escadinha do Porto de Belém

Data e hora: 17 de junho, sábado, às 9h

Grande celebração dos 112 anos

Local: Centenário Centro de Convenções

Data e hora: 17 de junho, sábado, às 19h



Encerramento dos 112 anos

Local: Centenário Centro de Convenções

Data e hora: 20 de junho, terça-feira, às 19h