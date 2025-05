Obras do Estado no Canal da Cipriano Santos entram em reta final em Belém

“As obras ainda nem acabaram e nós não enfrentamos mais alagamentos. Temos acesso a serviços públicos, com as viaturas policiais, caminhões de lixo e ambulâncias passando. É dignidade para viver". A afirmação é da dona de casa Mary Lima, moradora do bairro da Terra Firme, há 25 anos.

A dona de casa reconhece o avanço da obra tão esperada por ela e a comunidade no Canal da Cipriano Santos. "Os trabalhadores se dedicam dia e noite, é uma benção e uma grande conquista para nós, moradores. Estamos felizes”, celebra Mary Lima.

Mais de 95% dos trabalhos do Canal da Cipriano Santos já foram executados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). Na reta final, estão em andamento os serviços de acabamento, pintura, reparo de guarda corpo, assentamento de piso tátil, asfaltamento e sinalização das vias. O projeto faz parte das obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que vão beneficiar mais de 300 mil pessoas em Belém.

Obras estruturais modernizam paisagem urbana de Belém

“Estamos na reta final de trabalhos para entregar mais uma importante obra para a população de Belém. Depois do Canal da Timbó e da primeira etapa do Canal da Gentil, o Governo do Pará avança em mais um investimento da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), o canal da Cipriano Santos, que também faz parte da histórica macrodrenagem da Bacia do Tucunduba. É mais infraestrutura, qualidade de vida, mobilidade e dignidade à população do bairro da Terra Firme” afirma Ruy Cabral, titular da Seop.

Além da retificação de 1.114 metros do canal, entre os serviços da obra, estão: obras de infraestrutura e saneamento básico com novas redes de abastecimento de água; de esgotamento sanitário; de drenagem pluvial; quatro pontes; oito passarelas; uma praça, que integrará uma quadra poliesportiva, dois playgrounds, duas academias ao ar livre e uma pista de corrida; urbanização viária e aterramento de quintais ao entorno.

Moradora há cerca de 40 anos das proximidades do canal, a assistente social, Eliete Brito, considera a obra a materialização de um sonho. “É uma obra que transforma a vida da população, que dá mais qualidade de vida aos moradores, por conta das melhorias que o governo proporciona. É um projeto bonito. Sou grata, primeiramente a Deus, depois ao nosso governo por finalmente colocar em prática esse sonho antigo”, comemora, na expectativa para a entrega.

A encarregada Gabrielle Rocha, que também é moradora da Terra Firme, é uma entre os mais de 200 trabalhadores que atuam na obra. “Estava desempregada há dois meses quando consegui essa oportunidade, importante para mim, que sei e vivo a necessidade de uma obra como essa no canal. Ela era aguardada há muitos anos pelos moradores, e tive a chance de entrar novamente no mercado de trabalho”, comenta.

LEGADO COP30 - As obras no canal Cipriano Santos fazem parte das ações do Governo do Pará em preparação para a COP 30, que será realizada em novembro deste ano na capital paraense, Belém. Elas envolvem uma série de obras de saneamento em 13 canais das bacias do Tucunduba, Murucutu, Una e Tamandaré, que beneficiam mais de meio milhão de moradores de Belém.