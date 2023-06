Sessão na Câmara Municipal de Belém celebra os 112 anos da Assembleia de Deus

Uma sessão solene na Câmara Municipal de Belém, na manhã desta segunda-feira (5), serviu para comemorar os 112 anos de fundação da Assembleia de Deus - Igreja Mãe, com sede em Belém do Pará. A fundação da igreja evangélica Assembleia de Deus data de 18 de junho de 1911 pelos missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg. Toda uma programação comemorativa da data está sendo realizada em Belém, com eventos em diversos pontos da capital paraense e se estenderá até a região do Arquipélago do Marajó.

A sessão na CMB foi uma iniciativa do vereador Josias Higino (Patriotas) e contou com a presença de dezenas de membros da Igreja e convidados. Ao se pronunciar, Josias Higino destacou as causas sociais da Igreja e as ações a cidadãos de baixa renda. Alguns vereadores se pronunciaram durante a sessão, enfatizando o trabalho realizado pela Assembleia de Deus nas comunidades do município. O deputado federal Raimundo Santos, membro da Igreja, também esteve presente à sessão e falou da história da AD e do trabalho missionário realizado pelos seus pastores.

Presença

Samuel Câmara, presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, esteve presente à sessão. Ele externou a alegria de participar dessa homenagem e do trabalho de evangelização da Igreja.

O pastor também falou que a igreja vai ter uma participação importante antes, durante e depois da realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30) em 2025, na capital paraense. Na sessão na Câmara, a Igreja e vários membros foram homenageados com medalhas, diplomas e comendas pelos serviços prestados ao município. Estiveram presentes à solenidade os vereadores José Dinelly, Emerson Sampaio, Moa Moraes, Mauro Freitas

"Eu recebo esse momento dos 112 anos cheio de felicidade; graças a Deus, a Igeja ativa, crescendo, colaborando com a sociedade, e com muitas razões para agradecer e celebrar neste ano em que estamos completando 112 anos, cheios de planos e esperança para todos", destacou o pastor Samuel Câmara à Reportagem Integrada do Grupo Liberal. Ele destacou que a Assembleia de Deus possui 150 mil membros e 543 templos em Belém. No Pará, a Igreja possui mais de 700 mil membros e 22 milhões em todo o território brasileiro. Por todo o mundo, existem aproximadamente 50 milhões de assembleianos.

O pastor Samuel destacou que a Assembleia de Deus observou que os membros da Igreja contribuem com a sociedade, inclusive, com orações e levando alimentos a quem tem fome, construindo casas para famílias pobres, no atendimento a crianças e colaborando com os poderes constituídos. "Nesses 112 anos, eu destaco a força e o envolvimento dos membros da Assembleia de Deus, de líderes fortes, todo mundo trabalha, colabora, é uma Igreja de comunidade, de pessoas que divulgam a Palavra de Deus e ajudar o próximo"

Comemoração

A programação comemorativa dos 112 anos começou em 28 de maio, com a inauguração do Cenáculo de Oração, um espaço com funcionamento 24 horas para orações no Templo Central, no bairro de Nazaré. Na sexta-feira (2) e no sábado (3), foram arrecadados alimentos para repasse a famílias de baixa renda no município de Melgaço, no Marajó. No sábado (3), foi apresentado um musical no Templo Central. No domingo (04), foi concluída a Bíblia manuscrita.

De 8 a 11 deste mês, será realizado o Impacto Humanitário 2023 em Melgaço e Portel. Será inaugurada uma base humanitária em Melgaço, para serviços de qualificação profissional de comunidades. A atividade recebe apoio de instituições como a Federação das Indústrias do Estado do Pará e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Doações para o Impacto Humanitário em Melgaço, com dinheiro, débito, crédito e Pix, com chave: mhumanitaria2022@gmail.com. Contato: pastor Elvis Ribeiro: (91) 98814-4784.

No dia 10, às 18h, será realizado um casamento comunitário em Belém, Melgaço e Portel, reunindo 320 casais, mobilizando 640 pessoas e mais seus familiares. Já no dia 12, às 10h, acontecerá uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado em homenagem aos 112 anos da Asssembleia de Deus.

Em 15 e 16, será realizada a assembleia convencional da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil (CADB) e Convenção Centenária da Igreja-Mãe das Assembleias de Deus no Brasil (CIMADB).

A abertura oficial dos 112 anos ocorrerá no dia 16, às 19h, no Templo Central. No dia 17, às 9h, será realizada a reconstituição da chegada dos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Vingren. Às 19h, haverá celebração no Centenário Centro de Convenções, na avenida Augusto Montenegro, e, no dia 18, o encerramento da programação tera um momento de oração em todos os templos. No dia 20, será realizado o culto em ação de graças no Centenário.

A reconstituição da chegada a Belém dos fundadores da Igreja será realizada no dia 17, às 9h, na Escadinha do Cais do Porto. O evento deverá atrair cerca de 50 mil pessoas, vindas de embarcações e vestidas em trajes de época do século XX.

Confira a programação dos 112 anos da Igreja Assembleia de Deus:

Casamento Comunitário

Local: Templo Central (Belém), Melgaço e Portel)

Data e hora: 10 de junho, sábado, às 18h

Impacto Humanitário em Melgaço-PA

Datas: 08 a 11 de junho

Sessão solene

Local: sede da Alepa

Data: 12 de junho, às 10h

Reconstituição da Chegada dos Pioneiros

Local: Escadinha do Porto de Belém

Data e hora: 17 de junho, sábado, às 9h

Grande celebração dos 112 anos

Local: Centenário Centro de Convenções

Data e hora: 17 de junho, sábado, às 19h

Encerramento dos 112 anos

Local: Centenário Centro de Convenções

Data e hora: 20 de junho, terça-feira, às 19h