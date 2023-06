Casamento comunitário: Assembleia de Deus promove união de 320 casais nos 112 anos da Igreja

Como parte das comemorações dos 112 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Igreja Mãe, 320 casais terão a oportunidade de oficializar a união no civil e religioso em cerimônias no Templo Central, em Belém, e ainda nos municípios de Melgaço e Portel, no Arquipélago do Marajó (PA). O casamento comunitário intitula-se o "Casamento da Cidade" e é considerado o maior da história.

Em Melgaço e em Portel, o casamento acontecerá às 10 horas. Já em Belém, será às 18 horas. “Serão 640 pessoas, mais seus familiares, no dia. É uma forma de mostrar o respeito à família e por pessoas que não tiveram tempo e condições de ter um casamento em alto estilo: com orquestra, marcha nupcial, coral e tudo o que tem direito”, destaca o pastor Samuel, presidente da Assembleia de Deus.



A Igreja garante os direitos civis e o sonho de oficializar a união no religioso com toda a estrutura que requer um casamento. Os membros da Igreja garantiram também, roupas e acessórios aos casais que necessitam desse apoio.

A orquestra da Assembleia de Deus vai anunciar a chegada dos casais com a tradicional Marcha Nupcial. E na sequência, a cerimônia será acompanhada de oração, cânticos e leitura da Bíblia, Aconselhamento Pastoral, Declaração de Matrimônio, Compromisso das Alianças, Consumação da Renovação dos Laços Matrimoniais e a Benção Final.