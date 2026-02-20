‘Rainha das Rainhas - A Exposição’ encanta público em Belém; saiba como ver as fantasias premiadas!

Ver-se rainha. Essa é a ideia de muita gente que compareceu, no começo da noite desta sexta-feira (20), ao andar superior (em frente à Zara) do Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, para conferir a abertura de “Rainha das Rainhas - A Exposição”, reunindo as fantasias vencedoras da 78ª edição do concurso promovido pelo Grupo Liberal.

A Grande Noite do evento ocorreu na noite do dia 7 deste mês, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, com a participação de 15 jovens representantes de clubes sociais da capital paraense. As fantasias premiadas no concurso ficam expostas no Grão-Pará até 1º de março, no horário comercial desse espaço. Entretanto, desde hoje (20), muitas pessoas, sobretudo o público feminino, aproveitaram para conhecer os detalhes das fantasias e registrar esse momento em selfies, fotos em geral e filmagens.

E para realçar essa oportunidade de estar junto às fantasias, nada melhor do que a presença da própria Rainha das Rainhas 2026, Layane Santos, do Guará Acqua Park, e das quatro princesas: 1ª princesa, Carlen Baia, do Clube de Engenharia; 2ª princesa, Ronara Furtado, do Pará Clube; 3ª princesa, Tharsila Barros, do COCB, e a 4ª princesa, Eduarda Barra, do Clube do Remo.

“É maravilhoso receber o carinho do público aqui, na exposição. Quando eu desci do carro, logo uma moça veio me cumprimentar, me parabenizar. Eu fico muito feliz em receber todo esse apoio e toda essa energia de toda a população, desde o primeiro momento em que me apresentei”, destacou a rainha Layane.

“É muito importante as pessoas verem aqui de pertinho cada detalhe da fantasia e também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais o que foi apresentado no palco do Rainha das Rainhas”, disse Layane, destacando que sua fantasia foi inspirada no novo resort do Guará Park.

A administradora Ana Paula Sena, 30 anos, mora em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ela, familiares e amigos foram ao Bosque Grão-Pará a fim de jantar e, então, “a gente viu de longe a exposição e a gente teve que parar para poder admirar”. “Eu gosto do concurso, nem sempre consigo acompanhar, mas, hoje, muito mais pelas redes sociais. As fantasias aqui são lindas, deslumbrantes e ainda melhores e mais bonitas pessoalmente”, disse Ana Paula.

Esse comparecimento das pessoas à exposição foi saudado pela gerente de Marketing do Bosque Grão-Pará, Raphaella Melo. Ela ressaltou que o Bosque é parceiro do concurso pelo segundo ano consecutivo. “E este ano a gente conseguiu trazer a exposição para o Bosque, que já era um desejo nosso, trazer para perto do público. O público, que por muitas vezes vê o evento somente pelas redes sociais, acompanha pela televisão, vai ter o privilégio agora de ver de perto as obras, toda a riqueza das fantasias, e conhecer um pouco mais sobre as candidatas, o trabalho realizado e a grandiosidade do concurso”.

A exposição realça ainda mais a 78ª edição do Rainha das Rainhas, contribuindo para perpetuar a memória do concurso, como destacou Raphaella Rocha. “As pessoas poderão se ver no concurso; o Rainha é o sonho de muitas meninas, de muitas mulheres, então, agora, elas vão poder vir até o shopping e se ver um pouco na fantasia, se fotografar e já começar a sonhar: ‘quem sabe em 2027?’ ”.

Público confere os detalhes das fantasias vencedoras do concurso (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Interação

Como representante do Grupo Liberal, Thiago Maiorana destacou que se trata do resgate da tradição de expor as fantasias no shopping, algo que não acontecia há cinco anos.

“Para cada vez mais conectar o público, os ouvintes, os telespectadores, todos os fãs do Rainha das Rainhas com o concurso neste ano tão especial em que a gente comemora os 80 anos do Grupo Liberal e os 50 anos da TV Liberal. Cada vez mais, poder trazer o público para dentro do concurso é muito especial e é sempre o objetivo do Grupo”, ressaltou Thiago Maiorana.

Nazaré Batista, técnica em patologia clínica, foi até a exposição com uma filha de seis anos. “A exposição está linda, maravilhosa. Fiquei encantada com tanta diversidade, com tanta beleza, está tudo muito lindo”. Ela e a filha tiraram muitas fotos em frente às fantasias.

Para a 4ª princesa, Eduarda Barra, do Clube do Remo, a exposição serve para que o público confira a dimensão das fantasias de perto e conheça o trabalho dos estilistas no Rainha das Rainhas.

Um dos estilistas, Inry Gleyson, irmão da 1ª princesa, Carlen Baia, do Clube de Engenharia, compareceu ao evento. “É muito importante as pessoas verem aqui o nosso trabalho feito em meses e meses pensando com o maior carinho nas nossas rainhas. E é um trabalho difícil, bem árduo, mas eu, como irmão da candidata, o fiz com total amor, total empenho, total carinho para que ela viesse brilhar no dia 7 e assim aconteceu”, disse Inry.

Já a 1ª princesa Carlen Baia destacou que participar da abertura da exposição é relembrar as emoções do concurso. “Ver minha fantasia aqui, na exposição, é muito gratificante”, completou Carlen.

Tharsila Barros, 3ª princesa, pelo COCB, disse ser uma honra para ela “fazer parte deste momento histórico, da exposição, e é uma honra maior fazer parte desse grupo de princesas, é a realização de um sonho que eu estou vivendo”. Além de exaltar as rainhas e fantasias, a exposição valoriza os profissionais com participação fundamental no concurso: os estilistas, como salientou Meg Martins, coordenadora do Rainha das Rainhas 2026.

“Sem essa categoria não teria o Rainha das Rainhas. São os estilistas. Este ano, temos estilistas de todas as partes do Pará, e a gente percebeu também a evolução da beleza de todas as fantasias”, disse Meg, enaltecendo a riqueza de detalhes, de material e a criatividade do trabalho no concurso de 2026.”Seu Romulo (Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal) deve estar muito feliz em ver onde este concurso chegou”, acrescentou Meg Martins.

Já a 2ª princesa Ronara Furtado, do Pará Clube, elogiou a atuação dos estilistas do concurso. “Fiquei muito feliz por participar do concurso e com o trabalho desses profissionais”, completou. Ao final da abertura da exposição, rainha e princesas receberam prêmios de lojistas do Bosque Grão-Pará e todas fizeram um brinde de confraternização.

O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia. A concessionária Revemar foi responsável pelo prêmio do ano, um automóvel Peugeot 208.

Serviço:

"Rainha das Rainhas - A Exposição"

No espaço superior do Shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, 1052, em Val-de-Cans, Belém (PA)

Visitação até 1º de março de 2026, no horário de funcionamento do shopping