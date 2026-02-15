Rainha das Rainhas 2026: Guará Park projeta reinado com foco social

O Guará Acqua Park planeja um ano de atividades voltadas para causas sociais para a Rainha das Rainhas 2026, Layane Santos. Segundo o diretor social e coreógrafo do clube, Junior Freitas, a agremiação pretende articular parcerias com o Grupo Liberal e com a cidade de Capanema para desenvolver projetos de impacto comunitário. A declaração foi feita, neste domingo (15), durante o almoço festivo "Rock Doido da Rainha", realizado na sede do clube, em Santa Izabel do Pará.

Junior Freitas ressaltou que a conquista da soberania do Carnaval Paraense é fruto de sete anos de trajetória no concurso. "Ao longo desses sete anos, em cinco nós já ficamos no pódio", relembrou o diretor. Ele destacou a evolução da agremiação desde as posições de princesa até o título principal. Para ele, o trabalho árduo da equipe e a dedicação da candidata foram fundamentais para o resultado histórico na 78ª edição do evento.

Legado e visibilidade

O objetivo da agremiação agora é transformar o reinado de Layane Santos em um marco para a história do concurso. O planejamento inclui a presença constante da Rainha em projetos sociais e causas diversas. Junior Freitas enfatizou que a soberana precisa estar presente e ativa em iniciativas que beneficiem a sociedade, utilizando a visibilidade conquistada com o título.

VEJA MAIS:

"A ideia é bolar projetos juntamente com a cidade dela para desenvolver projetos sociais, também com o Grupo Liberal, para dar essa força", explicou Freitas. O clube reafirma o compromisso em apoiar a Rainha nessa nova fase, garantindo que o título de 2026 resulte em entregas significativas para a população paraense.

O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia. A concessionária foi responsável pelo prêmio do ano, um automóvel Peugeot 208.