Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: Guará Park projeta reinado com foco social

Após título inédito de Layane Santos, diretor Junior Freitas planeja ações conjuntas com Grupo Liberal e município de Capanema em 2026

Gabriel da Mota
fonte

Segundo o diretor social e coreógrafo do clube, Junior Freitas, a agremiação pretende articular parcerias com o Grupo Liberal e com a cidade de Capanema para desenvolver projetos de impacto comunitário (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O Guará Acqua Park planeja um ano de atividades voltadas para causas sociais para a Rainha das Rainhas 2026, Layane Santos. Segundo o diretor social e coreógrafo do clube, Junior Freitas, a agremiação pretende articular parcerias com o Grupo Liberal e com a cidade de Capanema para desenvolver projetos de impacto comunitário. A declaração foi feita, neste domingo (15), durante o almoço festivo "Rock Doido da Rainha", realizado na sede do clube, em Santa Izabel do Pará.

  

Junior Freitas ressaltou que a conquista da soberania do Carnaval Paraense é fruto de sete anos de trajetória no concurso. "Ao longo desses sete anos, em cinco nós já ficamos no pódio", relembrou o diretor. Ele destacou a evolução da agremiação desde as posições de princesa até o título principal. Para ele, o trabalho árduo da equipe e a dedicação da candidata foram fundamentais para o resultado histórico na 78ª edição do evento.  

Legado e visibilidade

O objetivo da agremiação agora é transformar o reinado de Layane Santos em um marco para a história do concurso. O planejamento inclui a presença constante da Rainha em projetos sociais e causas diversas. Junior Freitas enfatizou que a soberana precisa estar presente e ativa em iniciativas que beneficiem a sociedade, utilizando a visibilidade conquistada com o título.

VEJA MAIS:

image Layane Santos vive primeiras emoções como soberana do Rainha das Rainhas 2026
A nova Rainha das Rainhas celebra vitória em almoço oficial de campeã com comemoração ao lado de torcida

image Rainha das Rainhas 2026: veja os detalhes da fantasia da vencedora do concurso
Layane Santos, do Guará Park, foi coroada a soberana do Carnaval.

"A ideia é bolar projetos juntamente com a cidade dela para desenvolver projetos sociais, também com o Grupo Liberal, para dar essa força", explicou Freitas. O clube reafirma o compromisso em apoiar a Rainha nessa nova fase, garantindo que o título de 2026 resulte em entregas significativas para a população paraense.

O Rainha das Rainhas 2026 contou com patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará, além do apoio da Porte Engenharia. A concessionária foi responsável pelo prêmio do ano, um automóvel Peugeot 208.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rainha das rainhas 2026

guará park projeta reinado com foco social
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda