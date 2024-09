Público em Belém aproveita serviços de saúde gratuitos na Praça da República neste domingo (1/9)

Neste domingo, primeiro de setembro, uma ação de saúde pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo levou vários serviços gratuitos para a população na Praça da República, em Belém. A iniciativa, da Coordenação Estadual de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, tinha o objetivo de orientar pessoas interessadas em parar de fumar sobre como acessar o serviço de apoio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A dona de casa Marilde Prudêncio, de 57 anos, encontrou os estandes do evento enquanto passeava pela praça e decidiu parar para se informar. Ela conta que tem quatro irmãos e todos eles são fumantes. O hábito tem sido nocivo não apenas à saúde deles, mas de familiares com os quais convivem, que acabam se tornando fumantes passivos.

A dona de casa Marilde Prudêncio se informou sobre o serviço de atendimento para seus irmãos, fumantes. (Camila Guimarães / Especial para O Liberal)

"Meus irmãos já fumam há muitos anos e não conseguem mais parar. Eles já tem aquela agonia no peito, mas não têm força para parar de fumar. Eu fico muito triste por isso, porque eu amo meus irmãos e queria muito que eles parassem de fumar. Eles não percebem, mas o cigarro está matando eles. Eu vou levar informação para eles e dar muita força para eles fazerem esse tratamento e pararem de fumar", comenta Marilde.

A pneumologista Fátima Amine, coordenadora do Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (Craft), que funciona em Belém, detalhou que o serviço de apoio à quem deseja parar de fumar é acessível e completo:

"O Centro de Atendimento funciona na Presidente Vargas, perto dos Correios. E funciona no esquema de porta aberta, não precisa de encaminhamento nem referência de lugar nenhum. Qualquer pessoa que quiser parar de fumar pode chegar. Nós temos tratamento com reposição de nicotina, tratamento medicamentoso e também uma abordagem comportamental com toda a equipe, com psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, odontólogos. O tempo de tratamento depende muito de cada um, mas mesmo quando o paciente para [de fumar], a gente continua acompanhando por um ano, para evitar a recaída", ela informa.

O evento, motivado pela data, também é bastante significativo para a saúde do estado de forma geral, uma vez que o hábito de fumar é um dos fatores de risco para as principais causas de mortes no Pará, conforme detalha a coordenadora estadual de doenças crônicas não transmissíveis, Lúcia Corrêa:

"Hoje, as quatro principais causas de mortalidade no estado são doenças crônicas não transmissíveis. Em primeiro lugar as doenças cardiovasculares, em segundo, as neoplasias, em terceiro, as diabetes e, em quarto lugar, as respiratórias crônicas. O tabagismo é fator de risco para todas elas. A gente entende que, antes de trabalhar com as doenças já instaladas, a gente trabalha com a prevenção. Por isso, aproveitamos uma ação dessa de saúde pública, com vários serviços sendo ofertados, para chamar atenção para a nocividade do tabagismo", diz a coordenadora.

Ação pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo levou diversos serviços de saúde à Praça da República, em Belém. (Camila Guimarães / Especial para O Liberal)

Além do esclarecimento sobre os prejuízos do fumo e sobre como acessar o Centro de Referência, a ação levou outros serviços em saúde para a praça, como emissão de Passe Livre, dispensação de cadeira de rodas, auriculoterapia, preventivo, mamografia, agendamento para exames voltados para a saúde masculina e orientação em saúde bucal.

A esteticista Silvânia Bentes, de 52 anos, ficou sabendo da ação enquanto trabalhava em um ponto próximo à Praça da República. Com a oferta dos serviços tão perto, ela arranjou um tempinho para cuidar da saúde em pleno domingo: "Eu vim fazer preventivo, eu fiquei sabendo da ação agora. A moça passou avisando para todo mundo e eu gostei muito. Eu acho essas iniciativas muito boas, as pessoas precisam muito".

Serviço:

Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (Craft)

Endereço: Avenida Presidente Vargas, nº 513, próximo à Praça da República.

Telefone: (91) 3242-5645