Michelle Bolsonaro anuncia visita ao Pará nesta terça-feira, 03

Michele Bolsonaro estará no Pará na próxima terça-feira, 3. Na visita de um dia ao estado, Michele vai passar por Santarém pela manhã e estará em Belém à tarde. A vinda da ex-primeira-dama foi anunciada através das redes sociais do candidato à prefeitura de Belém, Delegado Éder Mauro, que estará presente durante as atividades. A visita tem como foco apoiar candidaturas locais e estreitar laços com a base de apoiadores na região.

Veja o anúncio: