Dia Nacional de Combate ao Fumo: conheça o centro em Belém que realiza tratamento contra o cigarro

Após 30 anos fumando, o servidor público Marcelo Farias, 50, largou o cigarro há quatro meses. “É difícil parar. Mas não desista. Os benefícios valem a pena”, afirmou ele, que é atendido no Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante (CRATF), mantido pela Sespa, em Belém, há 20 anos.

O CRATF é um serviço que procura motivar e preparar os fumantes para pararem de fumar e acompanhá-los após o abandono do cigarro, contribuindo para a redução da morbimortalidade por doenças relacionadas ao tabaco. Nesta quinta-feira (29), é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E a campanha deste ano tem como tema "Tabagismo: os danos para a gestante e para o bebê". Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), fumar é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, responsável por mais de 90% dos casos.

Coordenadora do CRATF, a médica pneumologista Fátima Amine disse que são muitos os malefícios causados pelo cigarro. “Para a saúde humana, todo tipo de doença: doenças respiratórias, doenças cardiológicas. Diferentes tipos de câncer. E, para a natureza, é a poluição”, afirmou.

Após 30 anos fumando, o servidor público Marcelo Farias, 50, largou o cigarro há quatro meses: “É difícil parar. Mas não desista. Os benefícios valem a pena” (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Por outro lado, ao parar de fumar, os benefícios são bem precoces. Em poucas horas a função respiratória melhora. A pressão arterial se normaliza. Então, lógico que o coração agradece. E, à medida que os dias vão passando, a pessoa vai sentindo melhor o paladar, já sente o gosto das comidas”, afirmou.

Ela também afirmou que o cigarro eletrônico também é nocivo. “É pior até. Tanto que agora a gente tem tido um grande apoio da mídia. Realmente tentando esclarecer aos jovens, que é o mais assediado. Porque, com o cigarro convencional, os problemas de saúde eram tardios, e agora a gente está vendo bem precoce. Rapidinho eles estão dependentes, já estão com problemas respiratórios, problemas emocionais mais sérios, depressão, ansiedade, que no outro tipo eram um tempo mais prolongado”, afirmou.

VEJA MAIS:

Coordenadora do CRATF, a médica pneumologista Fátima Amine disse que são muitos os malefícios causados pelo cigarro (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

De 2003 até julho de 2004, mais de 6 mil pacientes foram atendidos aqui no CRATF. É importante continuar sempre o tratamento. “Porque às vezes ele recai, aí nós continuamos a fazer o acompanhamento”, contou. Aos que querer parar de fumar, ela diz: “Tem que realmente acreditar em si e procurar ajuda. Tem medicação, tem tratamento psicológico”, afirmou.

Ela também falou sobre o tema da campanha deste ano. “Na mulher em si, eles já causam inúmeros problemas, os diferentes tipos de câncer, esterilidade. E, quando ela fica gestante, não só com ela, a criança também. E, como há uma dificuldade de oxigenação, as crianças nascem de baixo peso, muitas vezes é criança prematura e quando chega a nascer e fica bem, sempre vai terminar evoluindo com problemas respiratórios. Além de que durante a gravidez pode ter sangramentos, ela tem emagrecimento acentuado”.

Servidor público largou o cigarro e priorizou o esporte

O servidor público Marcelo Farias contou que fumava ao chegar do trabalho e antes de dormir. “Apesar de fumar pouco, era condicionado a esses horários. Aí ficou um jeito difícil porque eu criei um hábito”, disse. Ele afirmou que parou de fumar com as orientações dadas pela terapeuta e tomando medicamentos. Sem o cigarro, ele contou que melhorou sua condição física.

“Eu, desde jovem, sempre pratiquei esportes. A médica brincou comigo, dizendo que não posso torcer para o Remo e para o Paysandu ao mesmo tempo. Ou eu me dedicava ao esporte ou ao cigarro. Prefiro o esporte”, afirmou. Ele é atendido no CRATF há 4 meses.

Fotógrafo de paisagem, Riva Castro tem 54 anos e fuma desde os 13. Mas ainda não conseguiu largar o cigarro. Ele sente os malefícios do cigarro. “É a questão pulmonar mesmo, a fadiga. Não consigo correr um quarteirão também. Além do excesso de peso, tem a questão do fôlego mesmo”, afirmou.

Na manhã desta quarta-feira (28), ele procurou informações no CRATF. E disse que nunca tentou parar de fumar. “Sou fumante dependente de nicotina. Acordo e a primeira coisa que eu faço é acender um cigarro”, disse. Riva está pensando em parar de fumar. “A gente vai ficando mais velho. Já estou com 54 anos. A tendência é só piorar o cansaço. Então eu gostaria de ter uma velhice mais tranquila”, disse.

Fumo e câncer

Segundo dados do Hospital Ophir Loyola (HOL), referência em Oncologia na região Norte, fumar está associado ao desenvolvimento de cerca de 20% das neoplasias, inclusive câncer de boca, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, rim e bexiga e pulmão. Atualmente, o HOL tem aproximadamente 452 pacientes com câncer de pulmão, sendo 249 casos em homens e 203 casos em mulheres.

Mesmo quem não fuma é afetado. Os componentes tóxicos e cancerígenos presentes na fumaça ambiental do tabaco também fazem mal aos fumantes passivos. São cerca de 4 mil compostos, dos quais mais de 200 são tóxicos e cerca de 40 são cancerígenos, o que leva à morte de mais 1,2 milhão de pessoas não fumantes expostas ao fumo passivo no mundo todo, segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Serviço:

O CRATF funciona na avenida Presidente Vargas, 513, esquina com a rua Osvaldo Cruz. Mais informações pelo telefone: (91) 3242-5645.

O Centro atende usuários encaminhados pelas unidades de saúde e por demanda espontânea.