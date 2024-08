Câncer de pulmão: Agosto Branco reforça campanha de combate ao tabagismo; conheça causas e sintomas

O câncer de pulmão está entre as cinco neoplasias malignas mais comuns no Pará. No Agosto Branco, que defende diagnóstico precoce da doença, especialistas da área de saúde explicam que as principais campanhas são de prevenção ao tabagismo e evitar locais com muita poluição.

Bruno Melo Fernandes, médico oncologista clínico, destaca que o câncer de pulmão é mais frequente nos homens, mas também é recorrente em mulheres, independente de idade.

"É o câncer que mais mata no mundo e no Pará, é mais letal", pontua o especialista.

Causas do câncer de pulmão

A médica Juliana Chaves informa que a causa mais importante do câncer de pulmão é o tabagismo, 90% dos casos estão associados ao tabaco. A outra causa é de história familiar de câncer de pulmão, seguido de doenças pulmonares como enfisema e tuberculose, exposição ao amianto ou a substâncias químicas ou físicas (radônio, arsênico, cromo, níquel e fuligem) e poluição do ar.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que 17 a 29% dos casos de câncer de pulmão estejam relacionados à exposição ocupacional. O risco está relacionado ao tempo de exposição, ao ambiente de trabalho e a fatores genéticos.

Diagnóstico de câncer de pulmão

De acordo com a médica, inicialmente existe a suspeita vista em exames de imagem como tomografia de tórax e confirma-se o diagnóstico com uma biópsia do pulmão.

Sintomas de câncer de pulmão

Segundo a médica, não existem sinais ou sintomas específicos de câncer de pulmão, porém as manifestações mais frequentes são:

tosse persistente;

escarro com sangue;

dor no peito;

rouquidão;

piora da falta de ar;

perda de peso e apetite;

pneumonia recorrente;

sentir-se cansado ou fraco.

Tratamento de câncer de pulmão

Os principais recursos para o tratamento do câncer pulmonar são:

cirurgia,

radioterapia,

quimioterapia,

imunoterapia,

terapia-alvo.

As diferentes formas de tratamento podem ser utilizadas de maneira isolada ou mais frequentemente, de maneira combinada.

"Existem muitas novas drogas no tratamento do câncer de pulmão avançado, sendo baseado em achados moleculares, avanços na imunoterapia e terapia alvo direcionada para alterações específicas de cada tumor", completa a médica.