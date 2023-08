Agosto Branco: Pará já registrou mais de 200 óbitos por câncer de pulmão em 2023

Iniciada nesta terça-feira (1º), a campanha Agosto Branco tem como objetivo chamar a atenção para a prevenção ao câncer que mais causa mortes no mundo: o de pulmão. Só até maio de 2023, no Pará, foram 206 óbitos, quase metade do total de mortes registrados no total do ano passado - 350. Foram 1,7 milhão vítimas no mundo em 2020, mais de 30 mil mortes apenas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

Com alta taxa de mortalidade nos tumores detectados tardiamente, o tratamento do câncer de pulmão pode ser mais efetivo se diagnosticado precocemente. Para isso, exames de imagem devem ser realizados de forma regular, principalmente em grupos considerados de risco, como fumantes, pessoas com histórico de câncer de pulmão na família e casos ligados à exposição à poluição do ar.

“Geralmente, o câncer de pulmão nos estágios iniciais é assintomático. A descoberta vem com os exames de imagem relacionados à parte torácica de rotina. Quando o paciente apresenta outros tipos de sintoma, como tosse, dores torácicas e sangramentos pela via aérea, isso significa que a doença pode estar em fase avançada. Nesse caso, a presença de um médico capacitado na área respiratória é essencial”, explica o cirurgião torácico Iury Burlamaqui, do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB).

Prevenção

A principal forma de se prevenir contra o câncer de pulmão é evitando o cigarro. As pesquisas já comprovaram que o fumo está relacionado a 17 tipos diferentes de câncer. E os fumantes passivos também são diretamente afetados. “Estimular os pacientes a pararem de fumar, porque dessa forma a gente consegue evitar uma doença muito grave. Evitar o cigarro é uma das maiores formas de prevenir o câncer de pulmão e frear o aumento de casos”, alerta o especialista.

“O câncer de pulmão é um problema de saúde pública mundial. Entre as doenças que mais mata do mundo inteiro, é a primeira que mais mata homens e a terceira que leva a vida de mulheres. Hoje, a gente tem em torno de 30 mil mortes anuais por câncer no Brasil, e a incidência de casos é muito parecida, o que demonstra o alto índice de mortalidade desse tipo de câncer”, acrescenta o médico Iury Burlamaqui.

Além de evitar o cigarro, outras formas de prevenção são manter uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos regularmente, evitar ambientes com poluição intensa e evitar a exposição a agentes químicos como urânio, arsênico, cromo e cloreto de vinil.

Até os 75 anos de idade, 1 em cada 5 brasileiros deve desenvolver algum tipo de câncer. Mas a Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que mais de 30% dos cânceres podem ser evitados com a adoção de um estilo de vida saudável.

Combate ao fumo

Em Belém, o Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante, localizado na avenida Presidente Vargas, em Belém, oferece tratamento gratuito a pessoas que desejam abandonar o vício em cigarro. O espaço dispõe de uma equipe multidisciplinar, que conta com pneumologista, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, assistente social e enfermeira. Atualmente, são quase 6 mil pessoas matriculadas no centro.

O Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante da Sespa funciona na Unidade de Referência Especializada (URE) Presidente Vargas, na Avenida Presidente Vargas, nº 513, em Belém. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para ser atendido, a pessoa que deseja parar de fumar não precisa de encaminhamento, basta se direcionar ao endereço e solicitar o acolhimento. Telefone: (91) 3242-5645.

Agosto Branco

Em 1986, a lei nº 7488 criou o Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto. De 85% a 90% dos casos de câncer de pulmão têm como causa o tabagismo. Mais recentemente foi criado o Agosto Branco, um mês inteiro para conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro e para disseminar outras informações importantes sobre prevenção do câncer de pulmão.

Câncer de pulmão no Pará

Casos de câncer de pulmão no Pará

2022 - 200

2023 - 61 (até julho)

Óbitos por câncer de pulmão no Pará

2022 - 530

2023 - 206 (até maio)

(o número de óbitos está relacionado a todos os pacientes diagnosticados ao longo dos anos e não apenas aos casos diagnosticados em 2022 e 2023)

Fonte: Sespa