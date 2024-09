Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio movimenta fiéis em Belém neste domingo, 01

Neste domingo, o bairro Coqueiro, em Belém, recebe a 46ª edição do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio. A tradicional celebração, que ocorre no conjunto Satélite, tem como tema “Maria mestra da oração” e reúne uma multidão de fiéis desde as primeiras horas do dia. A programação iniciou com uma Santa Missa às 7h30 na Comunidade do Imaculado Coração de Maria, presidida pelo padre Rubinei Coelho, da Arquidiocese de Santarém. Em seguida, a procissão percorre várias ruas até o Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio.

O trajeto da procissão inclui um percurso que passa pelas ruas do conjunto Pedro Teixeira, Rua A, avenida Mário Covas, SN1, WE11, SN9, WE7, COSANPA, SN6, e WE8, até a chegada à Igreja Matriz. Ao fim do percurso, outra missa acontece, desta vez conduzida pelo padre Humberto Paiva, Vigário Episcopal da Região Coração Eucarístico de Jesus. Às 19 horas, a celebração será presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

A festividade começou na quinta-feira (29) e segue até o dia 8 de setembro, com missas diárias e uma programação cultural que inclui padres convidados. Na segunda-feira (2), Dom Raimundo Possidônio, Bispo da Diocese de Bragança, presidirá a celebração, enquanto na quarta-feira (4), a missa será conduzida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. O encerramento ocorre no próximo domingo (8), com a Missa do 1° aniversário do Santuário e será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém.