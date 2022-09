A procura por vacina contra a covid-19 ainda é tímida na Estação das Docas, em Belém, na quarta-feira (28), segundo dia de aplicações no local. O lugar é um dos pontos estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), para reforçar a imunização, sobretudo das terceira e quarta doses, considerando a baixa adesão na capital. Além disso, atende a grande movimentação de turistas que circulam na cidade durante o Círio de Nazaré.

“Em si a vacinação foi tranquila aqui [Estação das Docas], ontem (27), quando começaram as vacinações, vieram umas 40 pessoas, mas o movimento ainda tá fraco, considerando que aqui tem um grande número de pessoas. Acredito que com a divulgação da imprensa o movimento possa aumentar”, disse da Sesma Mônica Lima. As aplicações no local são feitas por duas enfermeiras, e os atendimentos ocorrem das 13h às 17h.

Vacinas contra HPV, tríplice viral, influenza e poliomelite

Mônica explica que além da vacina contra a covid-19, no local também estão disponíveis os imunizantes contra HPV (para crianças de 9 a 14 anos), tríplice viral (crianças com até cinco anos de idade), influenza (que abrange todas as idades a partir de seis meses) e poliomielite (para crianças a partir de cinco anos).

Quem aproveitou para tomar a vacina da influenza foi Rosivaldo Ferreira, de 50 anos. Ele é coordenador na Estação das Docas. “Já tomei a terceira dose da vacina da covid e agora falta a quarta. Hoje, aproveitei pra tomar a da influenza, essa imunização estava faltando. Foi bem oportuno vir essa campanha vir pra cá, ajuda muito quem visita a Estação. A gente precisa ter uma garantia de saúde, e elas surgem nas campanhas de vacinação né”, comentou.

A imunização contra a covid-19, em Belém, começou a ser oferecida nos terminais rodoviário e hidroviário e na Estação das Docas, onde seguirá até o dia 21 de outubro. Durante esse período, a imunização segue normalmente nas Unidades Básicas de Saúde, nos hospitais militares e instituições de ensino superior.