Visando o Círio, Belém passa a vacinar contra a covid-19 nos terminais e na Estação das Docas

A vacinação contra a covid-19, em Belém, começou a ser oferecida nos terminais rodoviário e hidroviário e na Estação das Docas, a partir de segunda-feira (26) e segue até o dia 21 de outubro. Durante esse período, a imunização segue normalmente nas Unidades Básicas de Saúde, nos hospitais militares e instituições de ensino superiores.

VEJA MAIS

A estratégia da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), tem como objetivo reforçar a imunização, sobretudo das terceira e quarta doses, considerando a baixa adesão na capital. Além disso, atende a grande movimentação de turistas que circula em Belém durante o Círio de Nazaré.

Enquanto a aplicação da primeira e segunda doses apresenta uma taxa de 93,01% de adesão, a terceira e a quarta doses apresentam coberturas de apenas 41% e 9,93%, respectivamente, segundo divulgado pela Sesma.

O diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, Adriano Furtado, explica que a segurança oferecida pelas doses de vacina precisa ser reforçada. “A proteção contra a covid trazida pela vacina cai ao longo dos meses, por isso o reforço é importante. Assim como também é importante reforçar a imunização para quem chega à cidade", diz a autoridade.

Vacinação seguirá normal nos outros postos

Durante esse período, a imunização contra a covid-19 seguirá normalmente nas Unidades Básicas de Saúde, nos hospitais militares (Naval, Marinha e Exército) e na Universidade da Amazônia (Unama), Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra) e Centro Universitário da Amazônia (Unifamaz).

Quem pode se vacinar:

Primeira e segunda dose

A vacina é destinada a pessoas a partir dos 3 anos de idade que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose.

Dose de reforço

A terceira ou a quarta dose deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior e estão disponíveis para todas as pessoas, a partir de 18 anos.

Imunocomprometidos

No caso dos imunocomprometidos, a quarta dose é ofertada a partir de 12 anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão.

Gestantes e puérperas também podem receber o reforço normalmente.

Serviço

Vacinação contra a covid-19 nos terminais e Estação das Docas

Período: 26 a 30 de setembro; 03 a 07 de outubro; 11, 13 e 14 de outubro; e de 17 a 21 de outubro

Horário: 8h às 17h

Locais: Terminais hidroviário, rodoviário e Estação das Docas