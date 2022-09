Vacinação ao lado da Basílica Santuário começará dia 30; veja os dias e as doses disponíveis

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou que iniciará na sexta (30) o esforço de vacinação em ônibus que permanecerá ao lado da Basílica Santuário de Nazaré durante a festividade do Círio. O atendimento prosseguirá até 24 de outubro, com doses contra a covid-19, difteria e tétano, tríplice viral e HPV para diversos públicos e idades.

O ônibus da Sespa funcionará na lateral da igreja, na rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, com vacinas para a população a partir de 9 anos. No dia 16 de outubro, quando será realizado o Círio das Crianças, haverá oferta de vacinas contra poliomielite (Sabin) e a tríplice viral para crianças de 1 a 4 anos.

Ônibus da Sespa será utilizado na vacinação ao lado da Basílica Santuário (Thiago Gomes / O Liberal)

Segundo a Sespa, com a grande circulação de pessoas que participarão das celebrações religiosas e das famílias que frequentarão as atrações do parque de diversões e outras atividades na área da Basílica, o principal objetivo da campanha é atualizar a carteira de vacinação da população.

Serão disponibilizadas as seguintes vacinas: contra covid-19; difteria e tétano (DT) e sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), além de imunizantes contra HPV (Papilomavírus Humano) para meninos e meninas de 9 a 14 anos, e testes para detecção de Covid-19. Serão feitos testes contra covid-19. A ação da Sespa conta com o apoio da Arquidiocese de Belém e da Secretaria Municipal de Saúde da capital (Sesma).

Capital terá primeiro Círio com procissões após pior cenário da pandemia (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Com ressaltou Denilson Feitosa, diretor de Vigilância em Saúde da Sespa, "no ano passado, mesmo com o parque de diversões fechado por causa das restrições da covid-19, a procura por vacinas foi muito grande; cremos que este ano vai ser ainda maior”. Ele salientou que o sucesso da campanha de vacinação durante a última edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, aumenta a motivação para a ação durante o do Círio. No evento literário, realizado no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, foram mais de 5 mil doses aplicadas.

Pólio



No dia do Círio das Crianças, a meta principal da campanha será combater a baixa cobertura vacinal contra a poliomielite em crianças de 1 a 4 anos. “Por ser uma doença considerada erradicada, muitos pais não se atentam para a importância da vacinação. Já temos registros da volta da doença em outros países. Precisamos atingir no mínimo 95% de cobertura vacinal para afastarmos completamente o risco”, reiterou Denilson Feitosa.

Atualmente, o Pará conta com apenas 28,26% de cobertura vacinal contra a pólio. Para aplicação da vacina, os pais ou responsáveis devem levar a carteira de vacinação da criança. Também estará disponível a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) para crianças de 1 a 4 anos.

Onde e quando se vacinar



Campanha de vacinação durante a Festividade de Nossa Senhora de Nazaré

- De 30/09 a 24/10 de 2022;

- Em ônibus da Sespa, na rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, ao lado da Basílica Santuário, em Nazaré.

- De segunda a sexta-feira, das 15 às 21 h, e aos sábados e domingos, das 9h às 21 h.

Vacinas disponíveis



Contra Poliomielite:

– Dia 16/10/2022 (domingo), das 9h às 21h.

Para população acima de 9 anos:

- DT (contra difteria e tétano);

- Covid-19 e tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola)

Para meninos e meninas de 9 a 14 anos:

- Contra HPV

Contra sarampo, caxumba e rubéola:

- Para crianças de 1 a 4 anos também estará disponível a tríplice viral