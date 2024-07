Os 5 primeiros ônibus elétricos que vão circular em Belém serão apresentados nesta terça-feira, 2 de julho, às 14h, na Estação Mangueirão do BRT, na avenida Augusto Montenegro, bairro do Mangueirão, na capital. Esses transportes fazem parte da primeira frota própria da cidade de Belém, que contará com 213 ônibus, dos quais 30 são elétricos e o restante com tecnologia de redução de emissão de gases poluentes. A aquisição é fruto de uma parceria da Prefeitura de Belém com o Governo Federal a partir de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do PAC Seleções.

VEJA MAIS:

Como são os ônibus elétricos?

Os ônibus elétricos são do modelo Azure A12BR, da fabricante TEVX Higer. Eles são 100% elétricos, com 12 metros de dimensão, se caracterizam por ter zero emissão, tanto de poluentes quanto de ruídos, e foram desenvolvidos, exclusivamente, para atender ao mercado brasileiro.

Sistema monobloco

É o modelo de ônibus mais moderno do Brasil. A começar pela tecnologia, que é mais avançada, eles são monoblocos ao invés de chassi e carroceria como os ônibus tradicionais. Isso torna-os mais leves, seguros e econômicos, danificando menos o asfalto nas ruas e, principalmente, apresentam maior segurança e conforto aos passageiros e melhor consumo energético. São do mesmo modelo utilizado na COP de Dubai.

Inclusivo e eficiente

O passageiro que utilizar o modelo elétrico experimentará toda a comodidade. É um veículo com piso baixo total, o que permite um embarque e desembarque facilitado e sem o transtorno de degraus. Os corredores são largos e porta com rampa de acesso, que facilitam ainda mais o deslocamento com autonomia para quem possui mobilidade reduzida.

Conforto e comodidade

A climatização agradável é resultado de um sistema de ar-condicionado ecológico sem dutos e com saídas de ar individuais nas laterais, complementado por vidros com tratamento UV e isolamento térmico nas paredes do veículo. Para total comodidade, durante as viagens, os passageiros encontram carregadores de celular tanto para quem vai sentado, como para quem viaja em pé.

A cabine do motorista conta ainda com o conforto de assento pneumático, direção moderna com controladores, monitor para as 7 câmeras internas e externas e retrovisores digitais internos.

Autonomia

Com autonomia de 270 quilômetros com o ar-condicionado ligado, capacidade para até 76 passageiros e carregamento total da eletricidade em menos de 3 horas, o Azure surpreende não apenas esteticamente, mas também por seu excelente desempenho.

O exclusivo sistema de freios regenerativos pode aumentar a autonomia do ônibus em até 30%, incrementando a disponibilidade do veículo e reduzindo o custo da operação.