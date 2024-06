Novos ônibus com wi-fi e ar-condicionado começam a chegar a Belém

As primeiras remessas dos novos ônibus com wi-fi e ar-condicionado chegaram a Belém na última terça-feira (18). De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), cerca de 20 veículos - das empresas Águas Lindas, Viação Forte, Via Loc e Autoviária Paraense - já estão nas garagens das respectivas empresas responsáveis.

Uma nova frota deve chegar a Belém também na próxima semana, ainda de acordo com a Setransbel. Após a chegada, os veículos ainda não entrarão em circulação de imediato. Segundo a Setransbel, os ônibus ainda devem passar pelo processo de emplacamento e licenciamento junto aos órgãos de trânsito e transporte, que realizam a legalização dos ônibus. No entanto, o sindicato não detalhou uma previsão.

São esperados cerca de 300 novos ônibus, comprados por associadas, e que são equipados com ar-condicionado, entre outros itens. Até o momento, em torno de 30 veículos do novo sistema já foram encaminhados às garagens das empresas responsáveis, ainda conforme as informações do Setransbel. A nova frota deve atender Belém e região metropolitana.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que a aquisição de 300 ônibus com ar-condicionado e wi-fi é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Belém, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Belém (Setransbel) e Governo do Estado.

"A autarquia comunica que as primeiras unidades já estão chegando na capital paraense e ainda vão passar por processo de regularização dos órgãos competentes, assim como por vistoria", finaliza a nota da Semob.

Procurada pela reportagem, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que 20 novos veículos já estão em Belém e, até o final deste mês de junho, serão entregues outros 20 ônibus novos ao Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belém (Setransbel) e às prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba.