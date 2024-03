Belém terá 300 novos ônibus com wi-fi e ar-condicionado, anuncia Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Belém anunciou, na tarde desta quarta-feira, 20, a compra de 300 novos ônibus com wi-fi e ar-condicionado para atender os moradores da cidade. O prefeito, Edmilson Rodrigues, visitou na manhã desta quarta-feira, 20, a fábrica responsável pela montagem dos coletivos localizada no distrito industrial de Botucatu, em São Paulo. A compra dos veículos foi realizada pelo Sindicato das empresas de transporte de passageiros em Belém (Setransbel).

De acordo com a prefeitura, a compra é uma ação no sentido de contribuir com a redução de emissões poluentes e com as iniciativas ambientais globais, para que Belém demonstre alinhamento com a COP 30, que ocorrerá em 2025.

Os novos ônibus contam com motores a diesel, utilizando a tecnologia BlueTec 6 da Mercedes-Benz, que atende aos requisitos do Euro 6, resultando em uma significativa diminuição das emissões de óxido de nitrogênio (NOx) e material particulado (MP), em comparação com os motores anteriores.

“Esses ônibus representam uma verdadeira revolução, exatamente porque nós somos uma cidade amazônica, quase na linha do equador, temos doze horas de sol diariamente, muito calor permanentemente e muita chuva. Então, ver a qualidade dos produtos dessa fábrica é dar a certeza que, a rigor, o sistema de transporte de Belém será revolucionado”, explica o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Os novos veículos foram comprados pelo Sindicato das empresas de transporte de passageiros em Belém (Setransbel) com isenção de impostos municipais como o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e a taxa de gerenciamento cobrada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). Além disso, o governo estadual garantiu isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Acessibilidade

Os novos veículos foram projetados visando a acessibilidade, com elevadores de acesso e espaços dedicados para cadeirantes. Em termos de segurança, os ônibus estão equipados com câmeras de vigilância e GPS em tempo real. O prefeito foi recebido por Wilson Cavalari, Diretor Industrial da CAIO.

“Nós agradecemos muito a presença de vocês. Para nós é uma satisfação enorme abrir as portas, para um importante negócio como é esse de Belém, uma cidade tão importante para o Brasil. Para nós é sempre motivo de orgulho recebê-los. Esperamos contar com novos pedidos, podem ter certeza que nestes e nos demais vocês estarão muito bem servidos, com veículos de qualidade, durabilidade, robustez e assistência técnica de toda a equipe”, acrescenta o diretor.