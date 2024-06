Belém: 300 novos ônibus com wi-fi e ar-condicionado devem começar a circular em agosto

A primeira leva com 300 novos ônibus com wi-fi e ar-condicionado que seriam entregues oficialmente para Belém na manhã desta quarta-feira (26) teve a apresentação adiada, como informado pela prefeitura por meio de nota. Inicialmente, parte da nova frota seria apresentada às 10h, no terminal do BRT Mangueirão. No entanto, às 9h15 foi anunciado o adiamento da programação. Uma nova data de entrega dos veículos será detalhada em breve, conforme repassado pela gestão municipal. O cronograma indica que todos esses novos transportes coletivos devem circular, em sua totalidade, a partir de agosto deste ano.

"A Prefeitura de Belém informa que por motivo de questões operacionais no transporte e demais providências para a habilitação dos veículos, a apresentação da nova frota de ônibus prevista para a manhã de hoje, precisou ser adiada. Uma nova data será agendada em breve", detalha a nota.

Os novos veículos são ônibus com 3 portas e adaptados para pessoas com deficiência. Eles são movidos a diesel, o que significa que são menos poluentes. Inicialmente, a programação de apresentação contaria com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; e da superintendente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Ana Valéria Borges.

Quando os ônibus começam a circular?

A Prefeitura de Belém ainda não informou com detalhes quando os primeiros ônibus com wi-fi e ar-condicionado vão começar a circular na cidade, mas explicou que devem operar, em sua totalidade, até agosto de 2024. Os novos 300 ônibus representam 30% da frota de Belém e 23% da região metropolitana.

Na noite da terça-feira (25), a gestão municipal informou que já estavam em Belém 20 dos 300 veículos comprados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) com isenção fiscal concedidos pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, resultado de um investimento de R$ 250 milhões.