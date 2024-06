Lázaro Ramos surpreende Taís Araújo ao revelar que já fez sexo em parada de ônibus

Durante participação no programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no YouTube, Lázaro Ramos revelou que já transou em uma parada de ônibus. A informação pegou a esposa Taís Araújo de surpresa, visto que a atriz desconhecia essa história.

Impressionada, ela afirmou que o episódio inusitado não aconteceu com ela. “Que legal. Não foi comigo. O negócio estava tão bom que não deu para segurar”, brincou ela com a situação. No entanto, o ator reverteu o embaraço.

“Não tinha onde fazer. Era noite, já não tinha mais transporte”, justificou Lázaro, informando que o caso ocorreu na Bahia.

Separação do casal

Ainda durante o bate-papo, Lázaro deu detalhes sobre o período em que ele e Taís se separaram, em 2008.

"Estava ruim, estava precisando. A gente tinha que limpar algumas coisas e não ia limpar se tivesse junto. Tenho certeza. Só limpou porque teve a pausa. Na pausa a gente se reencontrou e se reconstruiu", explicou Lázaro.

De acordo com o ator, os dois eram imaturos na época, um problema que comprometeu o relacionamento.

“Eu achava que esse negócio de dar um tempo era o mesmo que acabar. No meu caso não foi, foi um tempo mesmo. Ela disse que foram oito meses [separados], eu falo que foram quatro. Claro, se você volta a transar, desculpa, não é separação”, pontuou.