Estafa: entenda como prevenir a condição de saúde que afetou o ator Lázaro Ramos

No dia 19 deste mês, o ator Lázaro Ramos, de 42 anos, foi internado em um hospital de Salvador, após passar mal e receber o diagnóstico de estafa. No último domingo (28), Lázaro recebeu alta e foi orientado pela equipe médica a ficar de repouso. O artista, que está atualmente trabalhando em uma novela, terá que ficar afastado das gravações até se recuperar totalmente. Especialistas de Belém explicam sobre esta condição de saúde e dão dicas para evitá-la.

O que é a estafa?

A estafa é uma condição que afeta pessoas em todo mundo devido ao estilo de vida agitado e estressante da sociedade atual. Por isso, é importante entender o que é a estafa, quais suas causas e sintomas, e como fazer para preveni-la.

Segundo a psicóloga de Belém, Joelma Martins, hoje as pessoas vivem em uma sociedade do cansaço. “Nós temos mil atividades e a estafa seria um estágio avançado desse cansaço, que acaba sendo um cansaço mental, pois temos que dar conta de muitas atividades”, disse.

O psicólogo Caio Nascimento também explica, que a estafa por si só não é um diagnóstico formal, ela é uma descrição de eventos multifatoriais no campo da saúde física e mental, que acabam sendo utilizados para se fazer a definição de um estresse muito incapacitante, devido a isso, recebe o nome de estafa.

Causas da estafa

Joelma Martins conta, que a causa da estafa pode vir de um estresse exagerado. “Nosso organismo é preparado para lidar com o estresse, mas se todos os dias a carga de estresse é maior do que nós podemos aguentar, começa a causar adoecimento. Por exemplo, atividades exageradas e trabalhos de muita cobrança e pressão, podem causar estafa”, disse a psicóloga.

Caio Nascimento também explica, que a estafa está relacionada com o excesso, o acumulo de atividades associadas a rotinas deficientes de sono, rotinas deficientes de alimentação, de atividades físicas e também de atividades prazerosas, como o descanso.

Sinais de estafa

Devido ao cansaço excessivo, o indivíduo começa a ter vários problemas físicos e emocionais, pois o organismo passa a trabalhar de modo disfuncional. “A pessoa começa a ter problemas de memória, de linguagem, de criatividade, de produtividade. O corpo vai tentando se ajustar ao cansaço, mas não consegue. No físico, há problemas de tremores, problemas gastrointestinais, dores de cabeça. O corpo vai dando sinais. Uma estafa não tratada pode desencadear outros transtornos como uma síndrome de Burnout e até depressão”, explica Joelma.

Como prevenir?

É possível prevenir a estafa, cuidando da saúde física e mental, como ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, ter sono de qualidade e buscar ajuda de profissionais da área também. Se for possível, fazer psicoterapia e saber a importância do autoconhecimento e de seus limites. Ter relacionamentos saudáveis, ter tempo para o lazer e saber que você precisa descansar. “Isso começa a fortalecer a pessoa, são recursos que ela tem para lidar com o dia-dia e com a cobrança da sociedade”, conta a psicóloga.

De acordo com Caio Nascimento, uma das formas da prevenção da estafa, seria basicamente fazer a organização de rotinas funcionais, levando em consideração fazer o que precisa ser feito, em termos de atividades laborais ou de estudo. "É importante considerar, que descanso não é um privilégio, mas sim uma necessidade. Migrar entre tarefas diferentes, fazer as que a gente quer fazer, que causam prazer, que podem colaborar com nosso bem estar físico e psiciológico, são formas de previnir a estafa. Além de também acompanhamentos regulares com médicos, psicólogos, educadores físicos, nutricionistas e diversos profissionais que estão envolvidos em todos os cuidados da saúde", finalizou.