Cansaço em excesso pode indicar problemas de saúde; veja os mais comuns

O cansaço é uma reação natural do corpo após rotinas exaustivas e agitadas, onde o corpo volta ao estado normal apenas com períodos de descanso. No entanto, a condição pode estar relacionada com questões de saúde caso ocorra de forma frequente e excessiva, indicando problemas como distúrbios hormonais, psicológicos, entre outros.

Conheça as situações em que o cansaço não é considerado normal

Anemia

Segundo o endocrinologista Yago Fernandes, do Instituto Nutrindo Ideais, a anemia é provocada pela deficiência do ferro no sangue, podendo provocar a sensação de cansaço frequente, além de desânimo, tonturas e falta de apetite.

Distúrbios hormonais

O hipotireoidismo, condição em que a tireoide não produz hormônios suficientes, ocasionando cansaço e fraqueza muscular, pode ser um dos fatores da fadiga. “O cortisol é o hormônio responsável por nos acordar e encarar o dia. Se ele permanece baixo, não temos disposição e permanecemos cansados e fatigados o dia inteiro”, conta Yago Fernandes.

Falta de nutrientes e vitaminas

Uma alimentação pobre de nutrientes e vitaminas como as vitaminas B12 e D, pode resultar em um cansaço além do comum. Como exemplo, o profissional cita as pessoas que realizam dietas “malucas”, sem o acompanhamento de profissionais competentes.

Condições psicológicas

Pessoas com estado clínico de ansiedade podem ter dificuldades em descansar o corpo e a mente por completo, fazendo com que o cansaço perdure por mais tempo.

Diabetes

Em quadros de diabetes a glicose no sangue não consegue chegar em todas as células, provocando o sintoma de cansaço.

Investigar a causa é crucial para combater o problema

Procurar entender o funcionamento do corpo é essencial para conseguir identificar se o cansaço não é normal e qual a causa do mesmo.

“É necessário entender o motivo desse cansaço. Existe uma causa na rotina desse paciente que originaria essa sensação? Se não, vamos investigar. Imediatamente devem ser feitos exames”, orienta Fernandes.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com