Lázaro Ramos tem alta de hospital e ficará uma semana de repouso

O ator Lázaro Ramos recebeu alta do hospital Mater Dei, em Salvador (BA), na tarde deste domingo (21). O artista, de 42 anos, desmaiou em casa na última sexta-feira (19) e foi socorrido pela esposa Taís Araujo. Os médicos concluíram que Lázaro teve um esgotamento físico por excesso de trabalho.

As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias. A assessoria do artista informou Lázaro Ramos deverá ficar uma semana afastado do trabalho para descansar: "Após análise clínica concluiu-se que Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, Ramos ficará de repouso durante a próxima semana – o ator recebe alta neste domingo, dia 21."

Ele deverá dar um tempo das gravações de "Elas por Elas", nova novela da Rede Globo. Lázaro ficará pelo menos uma semana em repouso.