Lázaro Ramos desmaia em casa e é socorrido por Taís Araújo, diz colunista

O ator Lázaro Ramos, de 42 anos, desmaiou dentro casa na última sexta-feira (19), em Salvador (BA). De acordo com informações divulgadas no portal Léo Dias, o socorro precisou acontecer às pressas pela atriz Taís Araújo, sua esposa, que o teria levado de carro até o hospital. Segundo informações da equipe de comunicação do ator, um esgotamento físico teria desencadeado a situação.

O artista está atualmente no ar como intérprete do personagem Mário Fofoca, na novela "Elas por Elas" da Rede Globo e ficará de licença do trabalho ao longo dos próximos dias.

"Confirmamos que nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, Lázaro Ramos passou mal em sua casa, em Salvador, levado por sua esposa, Taís Araujo, ao hospital Mater Dei. Após análise clínica, concluiu-se que Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, Ramos ficará de repouso durante a próxima semana – o ator recebe alta neste domingo, dia 21", diz nota da equipe do ator enviada para o colunista.