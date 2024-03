‘Por Todas Elas’: ação de saúde e cidadania leva serviços gratuitos às mulheres no Mangueirão

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, moradoras do bairro do Mangueirão, em Belém, receberão um mutirão com serviços de saúde e cidadania nesta sexta-feira (8). O evento será das 8h às 15h, no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão). A iniciativa faz parte da primeira ação do projeto "Por Todas Elas", realizado por meio da Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) e da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac).

As mulheres terão acesso a serviços variados, entre eles, atendimento médico, oftalmológico, odontológico, vacinas, testes rápidos e emissão de documentos. Além disso, o público também contará com oficinas de gastronomia, corte de cabelo, atendimento veterinário para pets, oficinas para gestantes, entre outros serviços.

Projeto "Por Todas Elas"

O projeto "Por Todas Elas", foi lançado na última segunda-feira (5), no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. A iniciativa tem como objetivo levar conhecimento, capacitação, empoderamento e ações sociais para as mulheres do estado do Pará.

Inauguração Semu

Às 15h, o governador do estado Helder Barbalho, acompanhado da vice-governadora Hana Ghassan e da titular da Secretaria de Estado das Mulheres, Paula Gomes, fará a inauguração oficial do prédio sede da Semu, na avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré.

A estrutura, pensada para acolher da melhor forma possível, garantindo também a acessibilidade como forma de inclusão, conta com elevador, sala de amamentação, brinquedoteca, sala de acolhimento, auditório e observatório. O espaço também terá sala do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, copa, cozinha, banheiro com acessibilidade, sala de treinamento e duas salas para a realização de reuniões.

Durante a entrega que marca a celebração do primeiro ano da Semu, também será realizada a instalação física do "Observatório das Mulheres da Amazônia Contra a Violência". É por meio do observatório que serão coletados e monitorados os dados sobre a violência contra a mulher no estado do Pará.