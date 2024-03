Prefeitura de Marituba realiza grande ação em alusão ao Dia Internacional das Mulheres

A Prefeitura Municipal de Marituba está preparando uma programação especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O município vai receber uma grande ação com serviços de beleza, emissão de documentos, serviços médicos e muita informação, com o objetivo de garantir e promover os direitos das mulheres. O evento será realizado neste sábado (9), no Ginásio Poliesportivo Municipal, das 8h às 12h.

Entre os serviços que serão ofertados durante a ação estão exames médicos nas áreas de mamografia, Exame Preventivo de Colo de Útero (PCCU) e ultrassonografia, além de consultas em diversas especialidades, como oftalmologia, clínica geral, cardiologia, nutrição, pediatria, dermatologia, mastologia, odontologia, fisioterapia, psicologia e imunização.

Além dos serviços médicos, o evento terá praça de alimentação, feira de artesanato, emissão de carteira de identidade, de trabalho, assim como ponto de atendimento da Receita Federal, Procon, Sine e serviços da Sala do Empreendedor.

As participantes também vão contar com serviços socioassistenciais do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), assim como orientação sobre canais de denúncias, orientação jurídica, atualização do Cadastro Único, sistema presença de frequência escolar e atividades com crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Programação tem a finalidade de garantir e promover os direitos das mulheres maritubenses (Divulgação/Prefeitura de Marituba)

Dia de beleza

A programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher também traz serviços essenciais para valorizar e elevar a autoestima das mulheres do município. Durante a ação especial, as participantes terão acesso a corte de cabelo, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, manicure, desfile com biojóias e trancista.

O dia também será uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos e colocar a preservação do meio ambiente em prática com oficinas de reutilização de garrafas de vidro, apresentação com temática ambiental, oficina de compostagem, sala verde, exibição de vídeos e doação de mudas.