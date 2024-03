Belém celebra o Dia Internacional da Mulher com arte, shows e empoderamento feminino nos palcos

Nesta sexta-feira, 8, Belém está repleta de apresentações e shows em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, destacando o talento e a diversidade das artistas da região. Um delas é a primeira edição do "Baile da Cremosa", organizado pela cantora Keila Gentil, na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha, às 20h. Ela vai comendar a festa acompanhada por uma banda formada exclusivamente por mulheres e trazendo muita potência feminina para o palco também, com participações especiais de Hellen Patricia, da banda Xeiro Verde; Nirah Duarte, Michelle Amadhor e Layse, além da discotecagem das DJs Marara Kelly e Jack Sainha. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Sympla.

VEJA MAIS

Entusiasmada, Keila conversou com o Grupo Liberal e afirmou que está com uma "super expetativa" para a noite. "Espero que dê super lotado, que a galera tenha uma ótima experiência e se divertia", declarou, acrescentando que juntou um elenco de peso para as participações especiais do baile.

Segundo Keila, cada uma dessas artistas representa uma vertente do brega, e juntas prometem uma noite de diversão e homenagens. "Elas vão subir, vão cantar seus hits e outras irão homenagear cantoras e compositoras do gênero que fazem parte da história", revelou Gentil. O repertório será amplo, abrangendo desde o tecnobrega, calypso, as famosas marcantes até o conhecido "rock doido", garantindo que todos se divertam e dancem a noite toda.

Essa é a primeira vez que Keila estará se apresentando acompanhada de uma banda, a mesma sempre trabalhou com DJ e base eletrônica. "Aproveitamos o 'Baile da Cremosa' para falar do protagonismo da mulher na música, inclusive, na parte instrumental, já que é uma banda composta exclusivamente por mulheres", complementou.

Para finalizar, a cantora ressaltou a importância do apoio entre mulheres na indústria musical. "Precisamos buscar nos apoiar umas às outras, ter diálogos, para que a gente entenda que não estamos sozinhas", concluiu.

Mel Chaves começou cantar aos dez anos e, desde então, dedica-se a estudar música e instrumentos. Aos 18, diz estar muito feliz e confiante para se apresentar profissionalmente como cantora (Luciana Marinho)

Em outra parte da cidade, mais precisamente no Vila Plaza, mezanino do Mais Barato, localizado no bairro de São Brás, a jovem cantora Mel Chaves, conhecida por sua passagem no The Voice Kids, será a atração especial da noite, às 20h. Para o espetáculo, a artista irá trazer um repertório que marcou gerações, dos clássicos, que segundo ela "fazem o coração de toda mulher bater mais forte até as atuais".

"Estou muito animada e tenho certeza que vai ser um momento muito especial para mim como uma jovem artista poder cantar músicas de grandes cantoras para homenagear todas as mulheres que estarão presentes no evento", declarou Mel.

Chaves começou cantar aos dez anos e, desde então, dedica-se a estudar música e instrumentos. Aos 18, diz estar muito feliz e confiante para se apresentar profissionalmente como cantora, o que sempre foi seu sonho de infância. "Estar vivendo esse momento que agora é real, me faz perceber o quanto devemos lutar e buscar realizar nossos objetivos. Espero que outras garotas também acreditem nos seus sonhos e lutem para transformá-los em realidade, pois nós todas temos forças e podemos", afirmou a cantora.

Teatro

Para as fãs de peças teatrais, no Teatro do Sesi, está em cartaz desde o dia 7 de março o espetáculo "Leona Vingativa em A Revolta do Tigre", protagonizado pela cantora e atriz Leona Vingativa. Após três temporadas de grande sucesso, a peça chega para sua quarta temporada, trazendo uma dramaturgia que aborda questões sociais. Com classificação indicativa de 14 anos, Leona promete não apenas entreter o público, mas também sensibilizar e provocar reflexões sobre temas importantes. As apresentações seguem até dia 9 de março, às 19h30. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da Sympla, da Casa de Artes Tiago De Pinho e na bilheteria do teatro.

Mais opções para se divertir

A cantora Paula Rodrigues, e a DJ Misha são as atrações da festa em celebração ao Dia da Mulher, que a Assembleia Paraense, realiza a partir das 19h, no Deck 360º, da sede campestre. Para a apresentação, Paula traz um repertório composto exclusivamente por canções consagradas da música popular brasileira, que intitula como um show "Feminino Plural". Ela estará acompanhada por Bob Freitas (violão e guitarra); Bruno Mendes (bateria e percussão) e Abel Lopes de Oliveira (contrabaixo).

Paula traz um repertório composto exclusivamente por canções consagradas da música popular brasileira (Divulgação)

“É dia de celebrarmos as conquistas, a força e a importância das mulheres em todo o mundo. É um momento para reconhecer e valorizar suas contribuições em todos os aspectos da sociedade. Além disso, é uma oportunidade para refletir sobre os desafios que ainda precisam ser superados em busca de igualdade de gênero.”, refletiu a cantora.

Já a DJ Misha preferiu guardar segredo sobre sua apresentação, mas adiantou que a proposta é levantar o astral dos presentes com músicas para dançar e se divertir. "Será um show com muita emoção e energias boas!", afirmou.

[instagram=C4OY3kzxIaZ[

SERVIÇO

Keila Gentil apresenta o ‘Baile da Cremosa’

Data: sexta-feira, 8 de março;

Local: na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha;

Horário: às 20h.

Mel Chaves participa de homenagem ao Dia Internacional das Mulheres

Data: sexta-feira, 8 de março;

Local: Mezanino da unidade Mais Barato Plaza, localizado na José Malcher, no bairro de São Brás;

Horário: às 20h.

Espetáculo "Leona Vingativa - A Revolta do Tigre"

Data: 7 a 9 de março;

Local: Teatro do Sesi em Belém, no bairro do Marco;

Horário: às 19h30.

Cantora Paula Rodrigues e DJ Misha homenageiam mulheres na AP

Data: sexta-feira, 8 de março;

Local: no Deck 360º, localizado na sede campestre da Assembleia Paraense;

Horário: a partir das 19h.