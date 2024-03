Dia das Mulheres: Delegacia da Mulher de Castanhal promove ações especiais no 8 de março

Delegacia Especializada de Defesa do Direito da Mulher (Deam) de Castanhal, região nordeste do estado, irá realizar uma programação especial nos dias 8 e 10 de março, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres (8). O objetivo é sensibilizar a sociedade e o poder público para o alto índice de violência contra as mulheres no município.

A diretora da Deam, a delegada Lígia Torquato, informou que no mínimo duas mulheres procuram a delegacia por dia para pedir medida protetiva contra o companheiro, até mesmo aos domingos.

“Em Castanhal temos um alto índice de violência contra a mulher. Todo dia tem medida protetiva, são pelo menos duas, mas tem dias que são cinco. É raro não ter e até mesmo aos domingos tem mulher pedido ajuda”, disse a delegada.

A programação começa na sexta-feira (08), Dia Internacional das Mulheres, com uma ação social na delegacia, das 8h às 14h, com um café da manhã, palestras, emissão de RG e tratamento de beleza.

“Gostamos de trabalhar um plano de ação social com a comunidade e vamos sempre fazer campanhas voltadas para as mulheres, crianças e adolescentes. A polícia tem que estar próxima da população para que as pessoas possam ter confiança, principalmente as mais vulneráveis. E neste dia será uma grande oportunidade para que a comunidade possa vir até nós na delegacia”, disse.

A programação termina do domingo (10), com a 1ª Caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas de Castanhal, a partir das 8h da manhã, com saída da frente da delegacia até a praça do Cristo Redentor.

“Essa caminhada é para chamar a atenção de que tem a violência e que tem pessoas lutando pela causa”, disse a delegada.

Serviço

Endereço Deam: Tv. Primeiro de Maio, 1376 - Nova Olinda, Castanhal - PA, 68742-390

Telefone: (91) 3712-3928

Horário de funcionamento: 24h