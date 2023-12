Parque do Utinga recebe manhã especial de Natal com a visita do Papai Noel

As famílias visitantes do Parque do Utinga na manhã deste sábado, 23, puderam contar com uma surpresa agradável: a presença do Papai Noel e de uma banda de fanfarra fazendo a alegria das crianças presentes. A ação foi promovida pelo Governo do Pará, através da Organização Social Pará 2000.

VEJA MAIS

Segundo a representante do Clube da Animação, responsável pelo evento, Bianca Matos, a ação especial já dura cinco dias e passou pelos principais pontos turísticos e públicos de Belém. “Já passamos pela Estação das Docas, pelo Mangal das Garças. O intuito é que seja um evento democrático, para todos, e que a gente possa levar esse espírito da fraternidade, com amor, alegria, e aquela magia já conhecida do Natal e do bom velhinho”, declarou.

O empresário, Ernani Moraes, que estava acompanhado da filha, a pequena Manuela de cinco anos, ficou encantado com a surpresa. “Trouxemos ela para brincar e nos deparamos com a presença do Papai Noel, foi um momento muito feliz para ela, e não tem nada melhor do que vermos a felicidade dos nossos filhos”, afirmou.