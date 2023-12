Filmes natalinos ganham destaque nas plataformas de streaming

No clima das festividades de fim de ano, os gêneros de filmes sobre o Natal crescem cada vez mais, tanto na TV aberta quanto nas plataformas de streaming. A tradição de maratonar filmes natalinos em família se tornou um dos símbolos mais representativos do Natal. E o crítico de cinema, Marco Antônio Moreira, falou com o Grupo Liberal sobre o crescimento desse gênero no mundo e as principais características desses longas.

Segundo Marco Antônio, o cinema já traz essa característica há bastante tempo de fazer filmes temáticos em datas especiais. “É uma ideia muito válida e bem antiga também no mundo da sétima arte”. Marco destacou ainda que envolve um período bonito de esperança, solidariedade, “então é interessante você trabalhar em cima desses roteiros. São mensagens importantes repassadas através deles”, afirmou.

Nos últimos anos, tem havido um crescente reconhecimento da importância de representar as diversidades culturais nas produções cinematográficas natalinas, e no Brasil também essa tendência tem ganhado destaque. Ainda de acordo com Marco Antônio, o cinema mudou, o mundo mudou. “O tempo passa e o comportamento humano vai mudando, assim também como o modo de lidar e se falar sobre os mais variados assuntos. Hoje temos outros estilos de contar histórias, novos modelos de família e isso é abrangido nos filmes natalinos também”, destacou.

Marco Antônio explicou que a cultura de se lançar filmes temáticos nesse período é justamente de entregar o que os telespectadores querem assistir. “São memórias afetivas que muitas vezes são resgatadas pelas pessoas que assistem esses filmes especiais”, destacou. O crítico de cinema ressaltou ainda que o hábito criado de se assistir esses filmes, resgata valores básicos da vida do ser humano e principalmente, a afetividade de se estar em família. “É muito interessante esses filmes e também importante, como eles conseguem cativar a maioria do público que os consomem”, concluiu.

Marco Antônio Moreira é presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Doutor em Artes pelo PPGARTES/UFPA, Mestre em Artes pela Universidade Federal do Pará, ele é ainda professor de cinema em várias instituições de ensino, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.