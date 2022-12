Grande Belém deve ter 460 mil pessoas viajando nas festas de final de ano

Cerca de 460 mil pessoas devem movimentar Belém nas viagens intermunicipais e interestaduais para as festas de final de ano. O número é referente aos passageiros que passarão pelo Aeroporto Internacional de Belém, Terminal Hidroviário e Rodoviário. Na BR-316, a intensidade foi sentida no trânsito durante a manhã desta sexta-feira (23), mas o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) afirmou não haver pontos de congestionamento.

Quem aproveitou para deixar a cidade ainda nesta sexta e optou por viagens de ônibus saindo do Terminal Rodoviário, foi surpreendido com as longas filas e grandes tempos de espera. A instabilidade na energia elétrica, que prejudicou o fluxo de venda de bilhetes, também foi um fator para o cenário. Algumas empresas não conseguiram disponibilizar embarque devido a dificuldade de acesso ao sistema. Em nota, a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) informou que a pane foi devido às chuvas na cidade, mas que as medidas de reparo já foram feitas.

A manicure Ana Sousa, de 30 anos, foi uma das passageiras a relatar a dificuldade em conseguir bilhete de embarque. Vinda do Suriname, ela não visitava o país desde 2017 e aproveitou as férias para rever a família, mas não contava que fosse encontrar problemas para conseguir as passagens. “Agora estamos indo para Goianésia do Pará, depois para Imperatriz [MA] e voltamos para Belém. Vamos passar as férias em família, curtir ano novo e natal. Íamos ontem, mas desistimos, e hoje estamos tentando aqui, mas não tem, está fora do sistema. Fomos para outra companhia e está um pouco complicado”, relata.

Já para Jennifer da Silva, cozinheira de 38 anos, a surpresa foi a quantidade de pessoas na fila em busca de passagens. “Estou indo para Primavera passar uns dias com meus pais, estou de férias e vou matar a saudade. Tem dois anos que não vejo eles. Aí, aproveitei a época e vou, mas não pensei que ia estar esse sufoco aqui. Era para eu ter vindo mais cedo, porque não imaginava que ia ter fila. São 4h de viagem e volto na quarta-feira, passo o natal e volto pra Belém”, diz.

Movimentação nos pontos de embarque

A expectativa da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), que administra o Terminal Rodoviário de Belém, é que cerca de 45 mil pessoas passem pelo terminal durante o Natal e o Ano Novo.

No Terminal Hidroviário de Belém, 25 mil usuários estão previstos para embarcar e desembarcar e, no Aeroporto Internacional de Belém, 391.472 pessoas irão transitar entre os dias 16 de dezembro e 03 de janeiro.

Destinos mais procurados no Terminal Rodoviário de Belém

No Pará

Mosqueiro,

Bragança,

Marudá,

Vigia,

Curuçá

No Brasil