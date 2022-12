Belém: 45 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário no Natal e no Ano Novo

O período de Natal e de Ano Novo deve ter pelo menos 45 mil pessoas passando pelo Terminal Rodoviário de Belém. A projeção é da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), que administra o espaço. Com uma diferença de 3 mil passageiros, a movimentação deve ser maior no Ano Novo. E para quem vai sair do Pará, os principais destinos devem ser na região Nordeste do Brasil.

VEJA MAIS

O levantamento da Sinart estima um aumento de 12,5% na movimentação de passageiros em relação ao ano anterior, quando 40 mil pessoas embarcaram ou desembarcaram. Para o Natal, devem ocorrer 14 mil embarques e 7 mil desembarques, somando 21 mil pessoas. No Ano Novo a expectativa é de 16 mil embarques e 8 mil desembarques, totalizando 24 mil pessoas.

Os destinos mais procurados para dentro do Pará são Mosqueiro, Bragança, Marudá, Vigia e Curuçá. Já para fora do estado, as viagens mais procuradas são para São Luís (MA), Natal (RN), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ).